3%算什麼？美德債利差創30年高 Pimco更樂於押注歐洲

Pimco 德國投資組合管理負責人 Andrew Bosomworth 認為，美國 10 年債券殖利率即使衝上 3% ，仍然幾乎沒有任何誘惑力。

在美國 10 年債券上升的同時，與德國 10 年債券的利差達 30 年新高。

然而，這也並不表示德債是 Bosomworth 欲買入的投資標的物，他更偏向於意大利政府債券、丹麥抵押貸款債券、和瑞典擔保債券的誘惑，稱這些債券「為相似質量的美元證券提供了令人信服的替代品」。

美 10 年債與德 10 年債報酬率利差來到 30 年新高 / 圖：彭博

隨著短期美元利率上漲至金融危機時期的高點，而可能還會持續成長的狀態下，對沖成本（Hedging Costs）正在逐漸提高。

事實上，在修正後的基礎上，美國國債報酬率與德國債券相比，實際上低於一個月前的水平。

美 10 年債對沖成本後其實報酬率較低 / 圖：Zerohedge

據 Pimco 的 Bosomworth 週二（24 日）發送的電子郵件稱，由於美國總統川普政府的財政寬鬆政策有助於經濟增長，對沖成本將加劇。Pimco 估計，歐元投資者對沖美元的成本會從目前低於 3% 的情況，明年上升至接近 4%。

據 Credit Agricole 利率策略主管 Mohit Kumar 的說法，鑑於抵消美國證券的貨幣風險速度的上升，亞洲投資者一直在轉向歐洲債券 - 特別是法國、西班牙、和意大利國債 - 而以美國國債為代價。

根據位於慕尼黑的 Pimco 稱，追逐期限較長的高息美國債券，或評級較低的公司債券風險是有的：經濟週期後期導致資產負債表脆弱的公司債券風險提高，而扁平化美債報酬率曲線使得長期政府債券沒有吸引力。

Bosomworth 總結，「隨著美聯準會 Fed 進一步提高利率，同時增加了美元貨幣的對沖成本，歐洲投資者將需要重新考慮對沖美元債券的分配」。