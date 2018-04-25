供應鏈才是重點！中國電動車廠不怕特斯拉來襲 盼藉此推廣市場

一家中國電動車初創公司創辦人表示，倘若美國特斯拉（Tesla)(TSLA-US) 要來中國蓋生產工廠，將有助中國當地的電動車市場成長。

中國威馬汽車（WM Motor）創辦人沈暉表示，「我認為特斯拉，一個電動車市場非常好的品牌，如果能來中國的話，會推動整個電動車市場，使其比傳統車更大更強。」

中國政府已宣布今年將取消電動汽車企業的外資所有權上限，亦即外資可以擁有在中國設立之工廠的全部所有權。先前中國為保護國內市場而要求外資必須以合資方式設立工廠，也導致特斯拉去年進軍中國的談判破局。

沈暉在北京舉辦的國際車展上接受《CNBC》採訪，稱他相當歡迎馬斯克進軍上海，雖然他不清楚這是否真能如願，因為特斯拉目前正忙著處理 Model 3 的生產問題。

「對汽車業務來說，不只與所有權相關，我認為更重要的是供應鏈本身，在中國要開設工廠是相較簡單的事，但要將整個供應鏈本土化可能就要花上一段時間。」

無獨有偶，另一家電動車製造商也樂見市場有更多競爭。

Nio Eve 概念車（2018,4,25, 北京) 圖：AFP

中國蔚來汽車（Nio）共同創辦人兼總裁李想及（Lihong Qin）接受《CNBC》採訪時表示，「我們歡迎大型的優質同業進來，例如特斯拉。」

「在新興且快速成長的市場上，我認為我們需要更多同業競爭。」他補充，汽車產業從來非壟斷產業，該領域最優秀的參與者應共同培育市場。

「如果有綠燈，那每個人都該是綠燈。」他指廣泛汽車產業，表達他希望市場能更進一步開放。