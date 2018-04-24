高盛調查：全球保險業者計劃增加私募股權投資

路透社報導，根據週二公佈的一項調查顯示，全球 32% 的保險商計劃在未來 12 個月維持或增加私募股權投資，以提高回報。該調查訪問了 300 名高層主管，其管理的保險資產規模超過 10 兆美元。據高盛資產管理 (GSAM) 對保險業者的調查，私募股權是首選的資產配置選擇，其次是基礎設施債券和商業抵押貸款。受訪保險業者佔全球保險資產的逾三分之一。



GSAM 歐洲、中東及亞洲 (EMEA) 保險業務主管 Etienne Comon 在倫敦的媒體簡報會上表示，保險業者在投資私募股權方面變得更有經驗，美國和歐洲許多保險業者都在另類資產管理公司持股。



GSAM 保險資產管理全球主管 Mike Siegel 則在紐約媒體簡報會上表示，保險業者增加私募股權投資的一個理由是，過去在該領域的投資目前正在產生獲利，基金經理把獲利返還給投資人，投資人可以把這些資金重新投入進來。Siegel 進一步指出，私募股權投資具有吸引力，因其長期表現優於股票。



受訪保險商稱，美國經濟放緩或陷入衰退是 2018 年的最大宏觀經濟風險；另外，市場對通膨的擔憂也在加劇。調查顯示有更多的保險商計劃削減而非增加風險，為七年前進行此項調查以來首見，態度明顯轉趨保守。



此調查也首度詢問了保險商對加密貨幣的看法，有 3% 的受訪者認為加密貨幣可以在投資組合中扮演一定的角色，32% 的受訪者稱現在斷言還為時過早。



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