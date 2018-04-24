一年一度Sohn投資論壇：華爾街最關注的個股與產業都在這

第 23 屆的 Sohn 投資論壇 23 日於紐約舉行，此論壇為投資市場最大型的活動之一，基金經理人在會議上提出投資綜合報告。今年許多話題圍繞著科技，此外，社群平台的隱私問題以及 AI 人工智慧也是討論重點。

以下為本次論壇的主要重點：

雙線資本執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach)

有「新債王」之稱的岡拉克建議做多 SPDR S&P 油氣開採與生產指數基金，並做空臉書 (FB-US)，自從 3 月份爆發用戶個資遭濫用新聞後，市場看空該公司的人越來越多。

岡拉克稱商品為他今年最喜歡的投資標的之一，因為以歷史走勢來看，商品在經濟周期晚期會出現漲勢。

Glen Street 資本管理創始人兼投資長 Glen Kacher

Kacher 看好企業網路安全公司帕羅奧圖網路 (Palo Alto Networks)(PANW-US)，該公司雲端安全產品增加，他認為股價有機會成長 164%。

Kacher 表示：「關鍵點在乎轉向訂閱模式的服務」，他注意到訂閱量正在增加，他認為未來 4 年的訂閱營收有望成長 4 倍。

Half Sky Capital 創始人兼投資長 Li Ran

Li Ran 看好提供餐廳外送訂餐服務的 GrubHub(GRUB-US)，她指出，目前該公司只接觸到美國不到 5% 的人口，因此未來還有很大的增長空間。Half Sky Capital 對餐廳經理進行了調查，結果顯示，預計 GrubHub 接手的訂單，在每個城市都將加速成長。該公司股價今年已上漲 42％。

Grub 股價日線走勢圖

Social Capital 創辦人 Chamath Palihapitiya

Palihapitiya 看好線上文件共享以及雲端內容管理服務平台 Box 公司 (BOX-US)，該公司股價在 23 日大漲 10.94%。去年 10 月，Box 推出了 AI 功能，讓使用期其文件儲存的客戶，可以使用谷歌微軟或 IBM 公司提供的圖像辨識、文字、語音、影片搜尋功能。

Box 股價日線走勢圖

綠光資本創辦人 David Einhorn

Einhorn 建議做空債券保險公司 Assured Guaranty(AGO-US) ，他表示，該公司所面臨的波多黎各債務的風險，可能僅僅是冰山一角，Assured Guaranty 周一股價下跌 2.12%。

Glenview 資本管理執行長 Larry Robbins

Robbins 長期投資醫療保健，他重申對醫藥批發商麥克森公司 (MCK-US)、藥品零售商 CVS Health 公司 (CVS-US) 和快捷藥方公司 (ESRX-US) 的支持。他認為亞馬遜最終不會加入醫藥行業，因為此行業受到高度間管，回報風險太高，因此亞馬遜不會想參與製藥。

Long Pond 資本的 John Khoury

Khoury 認為美國 4 大房地產之一的美國霍頓公司 (DHI-US) 的股票有 63％的上漲空間，他指出：美國霍頓公司是一家高品質的建築商，在地利之便和價格表現上都很好。」

霍頓公司正在轉型成專門蓋家用住屋的建商，Khoury 認為這樣的轉型將帶來更高的回報與自由現金流，收益增長將加速，下行風險有受到更好保護。