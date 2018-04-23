10年期債券殖利率即將觸及3% 投資人憂心不已

根據 CNBC 分析報導，週一，投資人焦點多集中在美國 10 年期債券殖利率，憂心該殖利率即將觸及 3% 門檻。

倫敦資本公司執行長瓊斯 (Roger Jones) 告訴 CNBC 說，「3% 是重要心理關卡，因而成為矚目焦點。」

台北時間 18:20 10 年期債券殖利率報 2.9882，日益接近 3%，即 2014 年以來高點。

2008 年全球金融陷入危機，各國央行紛紛買進債券，壓低殖利率，以支撑本國經濟。但是他們長期的干預，却讓投資人已習慣於他們的支撑，當情況惡化，更依賴央行伸出援手。

當 10 年期債券不再呈現下降趨勢，隨即引發投資人擔憂股市的漲勢展望，可能即將結束。3% 的心理作用，讓市場感到不安。10 年期債券是許多金融工具的指標，包括抵押貸款與投資人信心。

自 1980 年代初期以來，利率從未明確突破長期趨勢線。一旦明確穾破，將引發利率長期上升的擔憂。

利率長期上升，對投資人極為不利。升息意味企業的借款成本上升，也意味原有債務的利息負擔加重。因而，企業加薪，投資及回饋股東的空間將縮小。

分析師說，升息不為股市所樂見。最終，升息還會增加違約的風險。

升息不只會削弱股市的吸引力，也顯示經濟將遭遇風險。若企業獲利率遭到壓縮，可能被迫減薪，甚至裁員，最終甚至可能引發經濟危機。