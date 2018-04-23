本週操盤筆記 (0423-0427)：

一. 南、北韓領導人會晤：

本週五 (27 日) 北韓領導人金正恩與南韓領導人文在寅，將在板門店南韓轄區「和平之家」會面，這是兩韓史上第 3 次峰會，距離上次峰會已經時隔 11 年。

市場人士分析，從金正恩近日宣布願意停止核試驗、全力發展經濟等承諾來看，金正恩與其幕僚很可能正計劃著手進行「中國式社會主義」的經濟改革。

二. 各國發布 PMI 製造業指數：

包含日本、法國、德國、歐元區、美國等地都將發布 4 月製造業採購經理人指數 (PMI)，綜觀來看，目前市場對於這些區域的 PMI 數據，皆是預期 PMI 出現小幅放緩，但仍會居於 50 的景氣分水嶺之上。

上週美國聯準會 (Fed) 亦發表經濟褐皮書，Fed 在報告內表示，雖然美國經濟前景仍然正面，但包括製造業、農業、運輸業等各個行業，都對白宮的「貿易戰」加徵關稅之舉措，感到憂慮。

三. 歐、日央行 4 月利率會議：

本週歐洲央行 (ECB)、日本央行 (BOJ) 都將召開利率會議，目前市場預期，由於歐洲、日本的通膨率雖然維持上行趨勢，但是前景預期仍未能完全支撐兩大央行啟動升息循環，故估計兩大央行在本月的利率會議上，仍將維持利率不變。

四. 美股財報迎來「重磅週」：

本週美股財報將迎來「重磅週」，重要權值股包括 Google 母公司 Alphabet、軍火商洛克希德馬丁、工具機商開拓重工、半導體巨擘英特爾、AMD、臉書、波音、推特、百度等，都將公布 Q1 財報數據。