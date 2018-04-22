歐盟就中美貿易摩擦表態：我們不會「選邊站」

摘要：歐盟經濟和金融事務專員皮埃爾 · 莫斯科維奇表示，解決問題應該通過世界貿易組織來實現，而不是通過「貿易戰」。他表示歐洲不會在美國和中國之間「選邊站」。

歐盟高官當地時間周六（21 日）表示，歐洲不會在中美貿易摩擦之間「選邊站」。

歐洲不會在中美之間「選邊站」

據路透社報導，歐盟經濟和金融事務專員皮埃爾 · 莫斯科維奇（Pierre Moscovici）21 日表示，在本周將於華盛頓召開的國際貨幣基金組織和世界銀行會議期間，「貿易戰」將是他和美國官員討論的主要議題之一。

對於川普揚言向進口中國商品徵稅引發全球「貿易戰」憂慮，莫斯科維奇稱，解決問題應該通過世界貿易組織來實現，而不是通過「貿易戰」。他表示歐洲不會在美國和中國之間「選邊站」。

他說，「選擇一邊，就意味著我們進入了『對抗』氛圍，這不是解決問題的方式。不平衡等問題需要解決，但不是通過對抗。」

此前，見聞主編精選在《大特寫 | 中美「二選一」！G2 打仗，誰能置身事外？》中提及，從自身利益出發，歐盟跟新加坡得出的「結論」是一樣的：希望不用選邊站。歐盟一方面「痛斥」川普的鋼鋁關稅，一方面又希望不需要選邊站隊，歐盟一直強調貿易戰沒有贏家，希望中美雙方保持冷靜。

莫斯科維奇還稱，他已與美國商務部長羅斯、聯準會主席鮑威爾、美國財政部長姆欽及白宮首席經濟顧問庫德洛見面，並在採訪中表示，「貿易戰就像所有戰爭一樣，具有破壞性。我們必須在目前的論戰中找到一種『軟着陸』的方式。

他表示，首先要在美國和歐盟之間尋找途徑，從目前的臨時豁免轉向最終豁免。我們正以極具建設性的精神，積極與美國朋友進行討論，我希望我們能在 5 月 1 日之前作出決定。」

報導稱，美國總統川普上個月宣布對進口鋼鐵產品徵收 25% 的關稅、對進口鋁製品徵收 10% 的關稅，以應對所謂「不公平國際競爭」。此舉激怒了包括歐盟在內的多個國家，最終美國決定對加拿大、墨西哥、歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、韓國等經濟體給予暫時豁免。

歐盟與中國「唇亡齒寒」

中美貿易爭端中，歐洲似乎撐了關鍵的一方。一方面，美國發動鋼鋁關稅後，歐盟頻出「鷹派」回應；另一方面，美國有意拉攏歐洲，「聯歐制華」。

美國媒體稱，3 月 11 日，當年搞垮日本的美國貿易代表萊特希澤赴歐與歐盟官員和日本秘密協商，將用鋼鋁關稅作為契機，讓盟友們聯合起來對付中國。

見聞主編精選在《大特寫 | 美國聯合歐盟遏制中國？德國的歐洲怕的是「唇亡齒寒」》一文中提及，當時以德國為首的歐盟仿佛並不買賬，歐盟貿易首席代表 Malmstrom 稱，歐盟應當與美國聯手解決中國產能過剩問題，而不是考慮在大西洋兩岸大打貿易戰。

華爾街見聞文章分析稱，表面上看起來，歐盟很多強硬姿態只是為了爭取更加有利條件的手段。但德國大概不會忘記曾被美國貿易政策狠狠「搞過」兩次的慘痛經歷。實際上，歐盟和中國在很大程度上已經形成了「唇亡齒寒」的關係。

『新聞來源／華爾街見聞』