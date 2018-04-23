專家：川普是商人 不會屈服於中國 但會屈服於國內政治

中美貿易摩擦再出現戲劇性轉變，美國財政部長梅努欽上周六 (21 日) 表示，正考慮訪問北京討論貿易紛爭問題，並對解決中美貿易爭端持「謹慎樂觀態度」。中國商務部昨 (22) 日一改以往強硬口風，表示中方對此表示歡迎。

專家認為，中美坐下談判的可能很大，在中興被制裁之後，中國也希望和美國談判。不過，若談判時要大幅讓步，中國也未必願意。

美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在華盛頓召開國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 春季年會的記者會上表示，正考慮訪華行程，但具體日程上還不便多說。就中美未來能否達成協議解決爭端，努欽稱持謹慎樂觀態度。

梅努欽在會議期間與中國人民銀行行長易綱會面，商討中國開放市場給更多外國投資者。他指兩人主要討論在央行範疇內的相關問題，而非貿易問題。兩人還談到中國宣布有關開放市場措施，美國對此表示鼓勵和認可。梅努欽強調，美國的貿易舉措不關乎「保護主義」，美國希望「公平互惠的貿易」。

這是美方高級官員首次就中美貿易談判表態。中國商務部昨日中午於官網以回答提問方式表示，中方已收到美方希望來北京磋商經貿問題的信息，中方對此表示歡迎。

此前，對於中美經貿糾紛，商務部曾表示，中國不會接受在單方脅迫下與美國開展任何磋商，決不會放棄自身正當權益。對於外界傳出美方希望在世貿組織 (WTO) 框架下，與中方進行有關「301 調查」及美國關稅清單談判的傳聞，4 月 19 日，商務部新聞發言人高峰表示中美當時沒有任何談判。

北京理工大學經濟學教授、中國問題專家胡星斗接受香港《明報》訪問時表示，梅努欽訪華機會很大，因為美國人搞那麼大動靜，目的不是要打貿易戰，而是要解決對華貿易糾紛。「美國現在採取的措施只是一種手段，而不是目的。」

胡星斗認為，美國總統川普是個商人，雖讓人捉摸不定，但也受制於國內政治，在中美貿易問題上，美國國內不會讓他信馬由韁，因此川普不會屈服於中國，但會屈服於國內的政治。

至於中國，胡星斗表示中興事件後，美國對華為、阿里巴巴等可能都會有後續動作，這直接影響到「中國製造 2025」的計劃，因此中國也希望與美國談。

另外，在中美貿易之間，中國難以對美國採取對等的報復措施，因為中國進口的美國產品，一共也沒有 1500 億美元，加上中國仍需要美國的高科技技術，中國也尋求談判解決問題，胡星斗認為「中美之前的強硬只是一種姿態，最終還是要談。我想中國還是以追求雙贏為目的」。

《星島日報》引述中國人民大學國際關係學院時殷弘教授則坦言，中國不想打貿易戰，但若談判時要大讓步，中方也未必願意。至於中興通訊公司被禁用美國晶片，時殷弘認為難以短時間解決，畢竟是美國提出禁令。

近期美國對中國科技產業的追殺如火如荼。3 月 23 日凌晨，川普簽署備忘錄，以知識產權為由，依據「301 調查」結果，宣布了 3 項措施，其中一項措施為限制中國企業對美投資併購。4 月 16 日，美國商務部宣布禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術 7 年。

上周則有多家美國媒體相繼爆料，指川普政府將公布對華 1000 億美元商品徵稅名單；美方可能啟動 1997 年《國際緊急經濟權力法案》(International Emergency Economic Powers Act)，除限制中國對美國高科技產業投資。甚至最壞情況下，美國可能凍結中國在美資產，包括中國購買的美國國債，甚至將那些國債一筆勾銷。

但過去一周，白宮並沒有實際行動，而美國財長在周末釋出考慮訪華，中國商務部也馬上回應歡迎。或許，貿易戰緩和曙光初現。