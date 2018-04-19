全球舉債創新高 中國占增長的4分之3

國際貨幣基金（IMF）週三（18 日）表示，全球債務規模已增長至 164 兆美元，創下歷年新高，中、美名列最大債務國，為全球經濟帶來風險，中國甚至包辦 2007 年以來所增加債務的 4 分之 3，IMF 並特別點名批評川普的政府的減稅政策。

IMF 發布「財政監測報告」（Fiscal Monitor Report），截至 2016 年，全球負債規模達到破紀錄的 164 兆美元，相當全球經濟產出（GDP）的 2.25 倍，比 2009 年前波頂峰還高 12 個百分點，此一趨勢恐令各國更難應對下一次經濟衰退，或在貨幣緊縮之際更難償還債務。

IMF 敦促，「擴大財政支出以支持需求，已經不再是優先要務」，現在迫切需要的是降低公、私部門的負債。

報告顯示，民間部門債務的飆升，正加速推升全球負債，尤其是中國舉債規模從 2001 年的 1.7 兆美元，暴增至 2016 年的 25.5 兆美元，占過去 10 年全球債務增加規模的 4 分之 3。

同時，美國自去年 12 月實施全面減稅，未來 3 年將推升美國預算赤字達 1 兆美元，或國內生產毛額（GDP）的 5%，並在 2023 年前增加國債近 117%。

IMF 財政事務理事蓋斯巴（Vitor Gaspar）特別點名川普減稅政策，表示在所有已開發國家中，只有美國政府未計畫減輕債務負擔，因為減稅政策將使政府債務激增。

由於全球經濟強勁成長，IMF 建議各國停止使用減稅或擴大公共支出，來刺激經濟成長，反而應該努力減少公共部門的負債，才更有能力因應下一次經濟衰退。

IMF 也擔擔心，民間企業負債增加，可能引發「突如其來的減債過程」，造成下一次金融危機時，全球經濟將高度脆弱。