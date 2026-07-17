川普指控中國介入2020年大選 竊取2.2億選民資料 籲國會速推選舉改革法案

鉅亨網編譯許家華 2026-07-17 11:40

美國總統川普周四 (16 日) 晚間發表全國演說，指控中國自 2020 年總統大選起大規模介入美國選舉，並取得約 2.2 億名美國選民資料，形容此事是「史上最大規模的選舉資料外洩」，也是「前所未有的選舉安全惡夢」。他並宣布已下令情報及執法機關展開調查，同時呼籲國會盡速通過強化選民資格審查的相關法案。

（圖：REUTERS/TPG）

川普表示，白宮已公布有關此事件的解密報告，內容涉及中國涉嫌取得美國選民資料的相關資訊。不過，截至目前，相關文件內容尚未獲得獨立媒體或第三方機構完整證實，事件細節仍有待進一步查證。

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川普指出，他已要求美國國家情報總監 (DNI) 及美國聯邦調查局 (FBI) 針對中國涉嫌干預美國選舉展開全面調查，並聲稱美國選舉制度長期暴露於外國勢力滲透風險之中，其中中國與俄羅斯尤其值得警戒。

演說中，川普也批評部分政府官員及所謂「深層政府 (Deep State)」刻意淡化中國介入選舉的嚴重性，認為這些行為削弱美國對國家安全威脅的警覺。

川普同時再次敦促國會推動《SAVE America Act》法案，要求選民在投票前必須提出可證明美國公民身分的正式文件，以提升選舉安全及防止非法投票。

根據法案內容，《SAVE America Act》要求各州在選民登記時查驗公民身分證明文件。今年 2 月，該法案已獲眾議院通過，但目前仍卡關於參議院。反對者認為，法案恐提高選民登記門檻，影響部分合格選民的投票權，因此朝野仍存在激烈爭議。

川普在演說中也持續抨擊政治對手，並批評部分主流媒體未直播其全國演說。他表示，未播出演說內容的電視頻道應考慮撤銷廣播執照。此前，美國 ABC、NBC 及 CNN 等媒體已表示，不會直播此次演說。

此次演說正值美國期中選舉即將登場之際。外界普遍認為，本次選舉將是川普政府的重要政治考驗。目前川普除面臨美伊衝突持續升高帶來的外交壓力外，也因通膨居高不下及民眾對經濟的不滿，使支持率持續承受壓力。