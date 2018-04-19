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IMF：到2023年 美公債務狀況將比義大利還糟
※來源：華爾街見聞

IMF稱，到2023年，美國公債務狀況將比義大利還糟。(圖：AFP)
IMF稱，到2023年，美國公債務狀況將比義大利還糟。(圖：AFP)

摘要：周三 IMF 最新報告顯示，到 2023 年美國的債務與 GDP 比例將達到 116.9，超過義大利的 116.6。此外，IMF 警告，目前全球債務高達 164 兆億美元，已超過十年前金融危機時期的高位。

周三國際貨幣基金組織 IMF 最新報告顯示，到 2023 年美國的債務與 GDP 比例將達到 116.9，超過義大利的 116.6。按照這個數據，美國的債務負擔將比莫桑比克和布隆迪還要糟糕。

IMF 的報告再度引起人們對於美公債務問題的擔憂。去年美國政府通過的減稅政策涉及 1.5 兆億美元，3 月美國政府又批准了 1.3 兆美元的政府開支議案。美國總統川普上台一年之後，美公債務規模增長一萬多億，美國全公債務規模首度超過 21 兆美元大關。

美國政府認為，減稅政策與放鬆管制有助於經濟加速發展，將會帶來額外收入，但聯準會的官員卻並不這麼想。最新數據顯示，聯準會官員預計，今年美國經濟增速為 2.7%，到 2020 年將放緩至 2%。 

前聯準會主席葛林斯潘在接受彭博社採訪時說，降低公司稅是一個好的舉措，但是「問題是，不幸的是，沒有財政支撐。」他補充，美國政府應該「先減少開支，再減稅。」

此外，IMF 還對全球債務問題發出警告。目前全球債務高達 164 兆億美元，超過十年前金融危機時期的高位。

這價值 164 兆億美元的債務主要來自三個國家：美國、日本和中國。IMF 的財政事務主管 Gaspar 指出，美國是唯一一個沒有計劃減少債務的發達國家。他認為，美國的減稅政策將加劇美國的債務，而目前美國政府的赤字已占全國收入的 5%，債務占 GDP 的比例也在不斷攀升。他說，

「我們敦促決策者在經濟活動已經加速的情況下，避免提供不必要的刺激經濟的順周期政策。」 

Gaspar 補充道，「在美國..... 應該重新調整財政政策，確保政府債務與國內生產總值的比例在中期之後下降。這應該在逐步轉向急需的基礎設施投資的同時，通過創造更高收入和逐步減少公共支出來實現。」 

IMF 指出，全球債務現在是每年生產的商品和服務價值的兩倍多，占全球 GDP 總值的 225%，現在比上一個債務高峰期－－2009 年的債務水平高出 12%。 IMF 呼籲，目前私人與公共版塊均迫切需要減少負債，改善全球經濟韌性，並為應對將來的危機提供更強大的抵抗能力。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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