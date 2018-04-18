川普真的對中國作出重大讓步了？事實真相是……

摘要：世界貿易組織（WTO）周二公布的一封文件顯示，美國願意就 301 徵稅措施與中國進行磋商。但事實上，美方對談判態度一貫開放，卻在「涉及國家安全」的關鍵議題上毫不相讓。

4 月 18 日，國內有媒體報導稱中美貿易戰出現了重大轉機，美國作出重大讓步，釋放願就中美貿易戰與華談判的信號。事實上，世界貿易組織（WTO）文件顯示，美國願意就 301 措施與中國磋商，但在「涉及國家安全」的關鍵議題上，美國仍舊毫不相讓。

據彭博社援引 WTO 周二公布的一封文件顯示，美國稱，川普關稅政策實為美國國家安全問題，WTO 無法就中方對此提出的申訴進行調解。文件中還提到，美國願意就 301 徵稅措施與中國進行磋商。

美聯社援引 WTO 官員表示，美國此舉實屬意料之中，但非強制性措施，這一步能為美國贏得時間，釐清與中國的分歧。此外，儘管美國同意進行磋商，但仍堅信其關稅措施合理合法。

美方認為，針對中國電子、機械產品的關稅尚未開始徵收，因此中國要求在 WTO 框架下解決爭端是不合理的。

彭博社評論稱，儘管川普政府立場強硬，但此文件標誌着中美貿易之爭或能通過談判解決。

目前，中國商務部尚未對此作出回應。

此前，針對美國對華推出的 500 億美元關稅和鋼鐵鋁關稅計劃，中國曾向 WTO 提出兩起訴訟，要求與美國進行磋商。同時，美國表示，將積極與中國進行磋商。白宮當時重申，在關稅措施正式生效前，美國仍有時間與中國通過談判達成協議。

一直以來，美國都對談判持開放態度，甚至反覆表示中美正在進行磋商。但顯然，這種開放是具有一定條件的。

3 月底，美國貿易代表 Lighthizer 曾直言，中美有望通過談判避免關稅大戰。川普也曾在上周表示，如果中國願意向更多美國產品開放市場，美國可能避免貿易戰。當時川普稱，磋商將帶來更低的貿易壁壘、降低關稅。

白宮經濟顧問 Kudlow 則在採訪中把談判的條件講得更為明朗：

中美之間正在就貿易問題進行磋商，但在實現公平貿易上，必須包含關稅威脅手段。中國必須開放市場，降低壁壘。但中國迄今為止對美國貿易行動的回應欠佳。

在川普政府劍指「中國製造 2025」的關稅大棒下，再加上如此苛刻的條件，中國對於美方「積極談判」的態度究竟是何反應？兩個字：拒絕。

中國商務部新聞發言人高峰曾在 4 月 12 日的新聞發布會上表示：

到目前為止，中美之間在經貿摩擦的問題上，沒有進行任何層級的談判。對於美方的表態，我們將聽其言、觀其行。

現在不是中方願不願意參與談判的問題，而是美方的行動，根本沒有表現出談判的誠意。

高峰稱，美方先是公布 500 億美元擬徵稅產品清單，又提出增加 1000 億美元徵稅商品，這是典型的單邊主義、貿易保護主義。「在單方面的脅迫下，中方不可能進行任何談判。」

外交部發言人耿爽也在 4 月 9 日的例行記者會上表示，

這次中美經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。美方一邊揮舞貿易制裁的大棒，一邊口口聲聲說願意談判，我不知道美方這齣戲演給誰看。

『新聞來源／華爾街見聞』