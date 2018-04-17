聯準會強調進一步升息潛力 殖利率曲線趨平 為經濟成長放緩信號？

在聯準會成員暗示可能會加快升息步伐，或是有增加升息次數的空間後，10 年期與 2 年期美債殖利率走升，而兩者的利差則是持續收窄，殖利率曲線進一步走緩，引發投資者對經濟放緩的擔憂。

美債目前表現

10 年期美債殖利率上漲 0.6 個基點至 2.834％，當日高點則為 2.865％。2 年期美債殖利上漲 0.9 個基點至 2.377％，為 2008 年 8 月以來最高。而 30 年期美債殖利率大約維持在 3.031％的水平。

10 年期美債殖利率走勢

10 年期美債殖利率和 2 年期美債殖利率之間的利差收窄至 45.7 個基點，這是自 2007 年 9 月以來的最低點。在升息的影響，通常殖利率曲線會走緩，而平緩的曲線可能加劇市場對於經濟放緩的擔憂。債券價格走勢與殖利率相反。

驅動美債的因素

隨著對美國軍事干預敘利亞的擔憂逐漸消退，在美債尋求避險的投資者，重新轉向投資風險資產。制裁敘利亞使用生化武器，美、英和法國朝敘利亞的重要化武設施發射導彈，但並沒襲擊其他重要軍事設施，美國與俄羅斯的緊張關係稍有減緩。

但美國總統川普沒有給投資者太多喘息時間，他周一在推特發文指責俄羅斯和中國操縱匯率，同時也抨擊聯準會提升利率，周一交易結束前的債券價格走升，可能反映部份投資者回歸債市避險。

而美國在上週公布 3 月消費者物價指數，較去年同期上升 2.4%，創 1 年以來的高點，經濟數據表現，使投資者擔憂通膨將可能衝破聯準會的目標區間 2%，有加速升息的風險。

紐約聯準會主席 William Dudley 週一表示，他贊成今年升息 3 到 4 次，並補充如果通膨率超過 2％的目標水平，聯準會可能會加快升息步伐，而鴿派的明尼阿波利斯聯準會主席 Neel Kashkari 表示，財政刺激措施有望使通膨達到 2% 的目標，因此提供聯準會今年進一步升息的空間。

加速升息通常會使美債殖利率走升，但在經濟成長良好的情況下，破使聯準會實施緊縮政策，而通膨目前呈穩定揚升狀態，此舉使短期殖利率上揚，但抑制長期殖利率走勢，因此使殖利率曲線趨於平緩。

市場參與者的看法

BMO Capital Markets 的固定收益策略師 Ian Lyngen 和 Aaron Kohli 在報告中表示，不僅僅是地緣政治的糾紛在推動債券價格，聯準會展現繼續升息的決心，亦在推動價格。

Voya Investment Management 的投資長 Matt Toms 認為：「所有投入經濟體系的財政刺激措施，都會成為刺激增長的動力，但如果無法帶動投資率和生產率的增長，我們可能會看到經濟增長下滑，並導致潛在的經濟衰退，這是我以前未大幅討論的情況。」