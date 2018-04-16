花旗：殖利率走勢出乎預期 美債市場面臨「極大麻煩」

聯準會認為經濟成長情況良好，因此進行貨幣緊縮政策，但近來一些現象指出，經濟實際成長狀況不如預期，或許殖利率曲線出現倒掛以及經濟進入衰退就在不遠處。而花旗指出，近日由於美股遭拋售以及地緣政治影響，資金湧入美債，導致殖利率下降，這與稍早債券交易員預期殖利率將上升的情況不同，將導致債市面臨極大問題。

從經濟成長情況來看，分析師對第一季企業每股盈餘的同比成長預期為 18%，為 2011 年以來最高，但是花旗經濟驚奇指數卻在 2016 年以來，首次出現負值，該指數衡量美國經濟數據「好壞程度」與「市場預期」之間差異的綜合指標，當指標為負值時代表，實際經濟情況表現不如預期。

花旗經濟驚奇指數卻在 2016 年以來，首次出現負值

另外一方面，根據《彭博社》報導，被視為預測聯準會利率政策的指標之一的隔夜利率互換 (OIS) 的遠期曲線出現倒掛，摩根大通指出，此現象暗示著此波經濟復甦即將邁入尾聲。10 年期與 2 年期美債殖利率利差持續縮小，目前約為 47 基點，有可能出現殖利率曲線倒掛。

OIS 遠期曲線倒掛

財經部落格《Zerohedge》認為，在這些情況下看來，聯準會應該要停止貨幣緊縮政策，不然在通膨上升但成長卻減緩的情況下，經濟恐面臨停滯性通膨 (Stagflation)。

美債市場部份，按照計畫，政府今年將發行更多公債來滿足持續增漲的赤字及融資需求，美債的淨發行量估計將從目前的 4000 億美元上升至 8000 億美元。瑞信指出，隨著全球央行購債力度減弱，對新增美債的需求，將轉移至對價格更敏感的投資者，例如家庭、對沖基金、私募股權和信託等，因此將推高美債殖利率。

債券交易員亦認同美債殖利率將會上揚，市場也在此前提之下進行定價，花旗指出，這是美債市場目前面臨的巨大問題，任何美債殖利率的變化，都會造成影響，因為許多投資者正在做空 10 年期美債。

但是 2 月以及 3 月，美股出現拋售情況，導致資金大舉湧入債市，推高債券價格，使殖利率下降，債市面臨巨大變化。此外，地緣政治的變化，如中美貿易戰的隱憂以及敘利亞問題，亦提升投資者對於美債的需求。

換句話來說，美債市場正處於非常不穩定的平衡狀態：一方面債券交易者確信殖利率將繼續上漲，另一方面，最近經濟環境的大幅變化，投資者湧入美債市場避險，導致殖利率下滑，美銀分析師認為，10 年美債殖利率早晚會降至 2％，購買美債空單的投機者受威脅，可能蒙受鉅額損失。

10 年期美債殖利率走勢

所以在基本面發生變化之前，例如聯準會改變財政政策，或是做空美債的量減少之前，這種雙邊力量拉扯造成殖利率陷入「平衡狀態」的情況將不會改變，但市場對於通膨上升以及經濟成長放緩的擔憂將持續加劇，而花旗認為，美債空頭者將先投降。