殖利率曲線利差收窄進入危險區 面臨倒掛風險

《彭博社》報導，10 年期與 2 年期美債殖利率利差逐漸收窄，使殖利率曲線面臨倒掛風險，摩根大通特別指出，預測聯準會利率政策的指標之一的隔夜利率互換曲線，已出現些微倒掛情況，這代表著殖利率曲線呈現倒掛現象，可能是遲早的事情。

殖利率曲線的幅度影響的不僅僅是美債，它對美國經濟復甦的長久性、銀行盈利、消費者行為和股價皆有影響，近幾十年來，美國大部份經濟衰退時，殖利率曲線都出現倒掛情況。

2 年期與 10 年期美債殖利率利差縮窄至約 50 基點

Natixis North America 的首席首席美洲經濟學家 Joseph LaVorgna 說：「曲線變平緩是一件大事，市場在告訴你一些事情，當中包括風險規避行為，這是因為聯準會正在降低市場的流動性。」

LaVorgna 表示，如果聯準會按照預期，在 2020 年前將聯邦基金利率升至 3.38% 的話，將會引發經濟下滑。聯準會在上個月升息 1 碼，官員的季度預測顯示今年將升息 3 次。

隔夜指數交換利率 (OIS)

摩根大通的策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 在報告中寫道，在遠期市場交易的美國一個月隔夜指數交換利率 (OIS)，未來兩年的利率已高於三年的利率，OIS 在過去 20 年只發生過 3 次反轉情況，分別為 2005 年、2000 年和 1998 年。

Panigirtzoglou 表示，此現象除了預測 2 年期與 10 年期美債殖利率利差將縮小，亦可能代表著交易商因央行政策而定價失誤，或是此波經濟周期即將邁入尾聲。

Aberdeen Standard Investments 的資深資金經理 James Athey 表示，有些金融公司，會因短期利率較低而借貸，再將這筆資金長期放貸給其他人，賺取中間利差，但若利率出現反轉，這些公司將面臨風險。

Athey 指出：「在景氣週期的這個階段，你會希望銀行採取周期性的行動，並做出安全，非常保險的放貸，如果 2 年期和 10 年期殖利率之間利差很小，那可能會改變情況，並且可能會阻礙經濟正常化。」