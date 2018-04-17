台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月17日

美國聯準會（Fed）上周公布會議紀錄釋出鷹派訊息，接著敘利亞地緣政治風險，加上大陸軍演即將登場，三隻黑天鵝同時報到，讓外資加大匯出力道，新台幣 16 日應聲重挫 1.23 角，創 10 個月以來的單日最大跌幅，並已連續 4 個交易日走貶，昨天收盤價 29.425 元則創下近 3 個月新低。

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭廠村田製作所（Murata）3 月向客戶端發出部分產品停產通知，市場預期訂單將轉向台廠，帶動昨（16）日國巨股價和市值衝上歷史新高，華新科、禾伸堂、日電貿、蜜望實等 MLCC 供應商股價跟著大漲。

蘋果新品市場不再埋單？凱基投顧知名蘋果分析師郭明錤預警，蘋果軟體創新面臨挑戰，今年蘋果智慧音箱 HomePod 出貨量預估僅 200 萬至 250 萬台，遠低於市場原先看好的 500 萬至 1000 萬台，除產品設計和訂價因素外，也凸顯蘋果發展人工智慧（AI）的隱憂。



聯合報

力抗美貿易戰 中日談帶路合作

馬克宏：說服川普讓美軍長駐敘國

中油進印度 面臨挑戰

經濟日報

外資撤出 台幣重貶

顧立雄表態 不反對產業進入金融

MLCC 龍頭喊停產 台廠迎轉單

蘋果日報

創新危機 分析師示警：蘋果 AI 不妙

海上移動豪宅 遊艇要價 14.4 億

鴻家軍瑞祺 上市首日漲逾 5 成

中國時報

外銀美元定存利率 最高 2.68%

難拓展 V BIKES 退出台灣市場

劉文雄接工研院 3 策略超日韓

工商時報

軍演威脅＋外資落跑 壓貶新台幣

川普嗆中俄 大玩貶值把戲

國巨市值急行軍 突破 2 千億

自由時報

中信金超車台積 董事年領 5075 萬

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川普稅改案 資金回流上看 12 兆