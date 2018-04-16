「炮聲一響，黃金萬兩」 以史為鑒 聽聽就好

美英法 3 國 14 日對敘利亞發射 105 枚導彈，作為對敘利亞「化武襲擊」的回應。俗話說「炮聲一響，黃金萬兩」，已被默認為真理，任何一次戰爭或政局動盪，都會刺激市場對黃金的需求，促使金價在短期內大幅飆升。不過，以史為鑒，這句俗話，聽聽就好。

FX168 財經網報導，回顧近幾十年來的 9 次戰爭以發現，9 次戰爭開戰前，黃金價格並沒有都走出上漲趨勢，且漲幅沒有特別明顯。除了「海灣戰爭」和「阿富汗戰爭」前夕黃金價格漲幅在 3% 至 10%，其他戰爭前金價都出現小幅上漲甚至下跌的情況。

(圖：中信建投期貨、FX168 財經網)

此外，除「利比亞戰爭」外，黃金價格在開戰一周內均出現不同程度的下跌，跌幅在 2-6% 不等。「兩伊戰爭」爆發後，黃金價格從當時的高點每盎司 711 美元迅速下跌，到戰爭結束時已跌至 430 美元附近，累計跌幅近 40%。

即使是戰爭正式結束後，黃金價格相比戰爭開始前的價格表現也是漲跌不一。例如「海灣戰爭」結束時的黃金價格遠低於戰爭開始時的黃金價格，而在近年的「阿富汗」、「伊拉克」、「利比亞戰爭」結束時，黃金價格比戰爭開始時的黃金價格要高。

根據中信建投統計，一般情況下，戰爭前 20-30 個交易日，金價漲幅超過 10%，戰爭爆發當日，金價漲幅最大，甚至超過 5%，而戰爭爆發 90 個交易日後，金價走勢則趨於理性。

(圖：中信建投期貨、FX168 財經網)

光大期貨貴金屬分析師展大鵬也表示，現代戰爭多是以美國為首的北約發起的局部戰爭，這些國家軍事實力強大，往往也是戰勝國。在戰爭前期和初期，市場擔心這些國家陷入戰爭不能自拔，戰爭越長，這些國家為支持戰爭發行的國債越多，進而引發嚴重的財政赤字和通膨，此時以美元計價的黃金表現強勢。

但在戰爭中後期，當這些國家取得戰爭的主動權 (時間幾天或幾周)，黃金表現往往是衝高回落。從現代戰爭史來看，戰爭推動黃金價格上漲並不具備可持續性。

黃金和戰爭的關係似乎是無絕對規律可循的。不過長期來看，金價走勢還是取決於全球通膨情況以及美元走勢，戰爭僅能短期內影響金價。

中國人民大學重陽金融研究院研究員曾分析，上世紀 80 年代開始，隨著美元走強以及通膨率的快速下降，黃金價格出現了大幅震盪性回落，此後黃金進入了近 20 年的大幅回檔時段。此間發生的戰爭雖然在短期內對黃金產生了一定的作用，但整體來看，利空的概率更大。

而在 2001 年至 2012 年中，歐元崛起造成美元貶值，黃金則經歷了一波上漲週期。在這段時間內發生的「伊拉克戰爭」和「利比亞戰爭」，都成了推動金價上漲的重要力量。兩次戰爭結束後，黃金價格較戰前分別上漲 336% 和 21%。

2013 年敘利亞危機爆發後，金價曾一度上漲到 1400 美元上方，但仍然無法挽回全年的頹勢，2013 年黃金價格累計下跌近 3 成，創下近 30 年來的最大跌幅。