美英法空襲敘利亞 金價微幅走揚

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，報復敘利亞政府軍在大馬士革近郊城鎮 Douma 使用化武攻擊一事；不過市場反應比預期淡定，週一 (16 日) 金價微幅走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一凌晨 4 點 40 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格上漲 60 美分 (0.04%)，至每盎司 1,348.50 美元。

報導稱，週一金價在微幅漲跌間持續波動。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，至 89.30。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行飛彈攻擊，在 45 分鐘空襲行動中，共發射逾百枚巡弋飛彈；美國防部表示，飛彈皆精準命中目標，未遭攔截。

美國總統川普稱此次行動為「精準攻擊」，並於推特上宣稱，「任務完成」。

美國防部長馬提斯說，這波空襲為「一次性」攻擊。

美國政府也計畫對俄羅斯實施新一波制裁，主因在於，俄羅斯讓敘利亞政府在內戰中使用化武。

俄羅斯總統普丁則示警，若西方國家再對敘利亞進行攻擊，將造成全球局勢混亂。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 0.35%，至每盎司 16.60 美元；鉑金期貨下跌 0.08%，至 932.40 美元。

銅期貨下跌 0.13%，至每磅 3.067 美元。