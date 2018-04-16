黃金太情緒化 隨時可能暴衝 如何持盈保泰才是重點

資深交易員指出，目前市場認為持有黃金是比較好的選擇，除非投資人找到足以擔憂的新理由。

Ambrosino Brothers 公司的 Todd Colvin 表示，「每盎斯 1330 美元至 1350 美元對黃金來說確實是一個舒適圈，但下個催化劑可能將來自聯準會和美國經濟。」

儘管 Colvin 認為剛剛開始的財報季將會很強勁，並且說實話並不利於黃金，但他認為低於預期的美國經濟成長可能會支撐黃金價格。

「很多人並不認為 GDP 會低於 2%，但機率很大，這可能是一個真正的催化劑。」他說。

上周三，黃金升至 2016 年 8 月來的最高水平，因為敘利亞和俄羅斯的憂慮增加，還加上美國與中國的潛在貿易戰。但一旦局勢緩解，金價就會回跌。

在芝加哥商業交易所 (CME) 工作 20 多年的 Colvin 並不排除國外緊張局勢導致的黃金上漲。他認為，只需微妙的地緣政治局勢變化，就可能會很快將價格推高至 1400 美元。

但如何保持這個價位才是真正的挑戰。

他說，「如果局勢平靜下來，它馬上就會回落。黃金是一種非常情緒化的商品。」

目前，金價維持在 1348 美元左右。就技術面而言，Colvin 認為 1370 美元是關鍵阻力位。但另一方面，如果價格低迷，它可能會吸引買家重返市場。

Colvin 指出，「如果金價跌近 1330 美元，你會看到很多投機者搶著進場買進。」