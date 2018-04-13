彭博最新調查：黃金交易員看漲程度 1年來最高

據彭博週四 (4 月 12 日) 公佈的最新調查顯示，黃金交易員和分析師對於下周金價的看漲程度達到 2017 年 4 月以來最高，近期投資者受避險需求推動而大舉買入黃金 ETF。

在接受調查的 13 位黃金交易員及分析師中，9 人看漲 (69%)，0 人看跌，4 人看平 (31%)。

現貨金本周迄今上漲 0.5%，位於每盎 1339.02 美元附近。目前金價接近 2016 年以來最高水準。

彭博追蹤的所有由實物黃金支持的黃金 ETF 持倉量延續增長勢頭，已經連續 6 個交易日攀升，達到 2013 年 5 月以來最高水準。

現貨金與黃金 ETF (圖：彭博、FX168 財經網)

本周初，第 3 大大宗商品掛鉤 ETF Xetra-Gold 的流通股數量接近 1.77 億股，為這只在法蘭克福上市的 ETF 2007 年開始交易以來的最高水準。

Xetra-Gold 流通股數量 (圖：彭博、FX168 財經網)

FX168 財經網援引分析師表示，推動投資者選擇黃金 ETF 的關鍵因素是貿易戰的擔憂，以及圍繞俄羅斯和中東地區的地緣政治風險增加。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Michael Blumenroth 在一份報告中指出，在過去幾天裡，央行的貨幣政策和其他事件都沒有對市場產生多大影響。事實上，市場走勢與圍繞中美貿易衝突的消息和評論相一致。

Blumenroth 補充道：「我們已經看到股市的波動風險，以及俄羅斯和中東地區的地緣政治風險。在德國，人們變得相當緊張，所以他們在購買黃金。」

現貨黃金走勢

對形勢感到緊張的不僅僅是德國投資者，中國的投資者也同樣如此。根據彭博本周稍早報導，中國的博時黃金 ETF 今年迄今已吸引 6.108 億美元，有望創出 2014 年在深圳上市以來最大的年度資金流入。

此外，紐約上市的 iShares 黃金信託 2018 年迄今已吸引 14.9 億美元，流入規模在所有大宗商品 ETF 中位居首位。

截至週四，傳統的避險資產黃金，今年的漲幅略高於 3%，跑贏 S&P 500 指數。