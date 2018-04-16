美國轟炸敘利亞！黃金、原油或暴漲 關注A股這些個股

在美英法 3 國對敘利亞進行軍事打擊後，有分析認為，隨著避險情緒升溫，原油和黃金價格或將暴漲，A 股有哪些投資機會？

〈原油〉

連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLK8)

金融界報導，中信建投相關研報表示，敘利亞僅是原油出產小國，但對全球原油市場至關重要，市場對於川普通過干預敘利亞可能引發更廣泛的地域衝突感到憂慮，同時在伊朗支援敘利亞的情況下，美國或將退出伊朗核協議也加劇了美國重新制裁伊朗的擔憂。

此外，在伊拉克問題被解決後，打擊敘利亞現行政府，將為西方國家爭取中東地區主動權掃除障礙；而中東地區盛產石油，並且處於重要的戰略位置，在經濟利益驅動下，地緣衝突也不斷升級。

敘利亞境內及周邊擁有眾多石油生產和運輸的設施，包括蘇伊士運河、Suez-Mediterranean 輸油管道，以及位於敘利亞北部的土耳其則是幾條重要輸油管道的源頭所在地，這些輸油管線負責輸出伊拉克及亞塞拜然原油，土耳其 Ceyhan 港為 Baku-Tblisi-Ceyhan 輸油管道和 Kirkuk-Ceyhan 輸油管道的終點。

這些石油生產運輸設施在武裝衝突中隨時有可能遭受打擊，進而增加中東地區石油供應中斷的風險。此外，打擊敘利亞在一定程度上會助長「伊斯蘭極端分子」的氣焰，很有可能幫助這些人從敘利亞轉戰到伊拉克，進一步威脅未來全球石油的供應。

有分析認為，上周，原油價格連續上漲，有了 8 個月來的最好單周表現，同時油價達到 3 年多來的新高，都是跟隨敘利亞的局勢，有可能市場一開始交易，原油的價格可能會繼續飆升。

中泰證券表示，隨著中東局勢緊張加劇，油價不排除繼續上漲。

從投資角度來說，中泰證券認為，油服板塊有望由油價上漲主題投資逐步邁向基本面投資。目前投資機會略偏左側，但很有可能迎來類似工程機械 2016 年開始復蘇的戰略性投資機會。

推薦傑瑞股份 (002353-CN)(油氣裝備及服務民企龍頭，大國器重，業績彈性大)；看好海油工程 (600583-CN)(PB 估值 1.2 倍)、中海油服 (601808-CN)(受益中海油)、安東油田服務 (3337-HK)(彈性大)；關注中曼石油 (603619-CN)、通源石油 (300164-CN)、惠博普 (002554-CN) 、恒泰艾普 (300157-CN) 、石化機械 (000852-CN) 、中集集團 (000039-CN) 、振華重工 (600320-CN) 等。

〈黃金〉

現貨黃金走勢

受近期市場避險需求推動，黃金等資產風頭正旺。本周以來，國際黃金價格延續漲勢，COMEX 黃金期貨主力合約交投在每盎司 1347 美元附近。

此前，由於川普語氣模糊，暗示攻擊可能不會馬上進行，導致股市和美元走高，並抑制對黃金的避險需求，黃金期貨價格在出現了 2 周內的最大跌幅。

分析認為，隨著英法美 3 國聯合轟炸敘利亞，國際戰事升溫，黃金未來可能衝高。

從 A 股來看，這段時間，國際環境充斥著不安定因素，市場避險情緒升溫，作為典型防禦性板塊之一的黃金在近段時間已有明顯走強的趨勢，其中，西部黃金 (601069-CN) 近期走勢強勁。