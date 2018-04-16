傳小米5月申請在港上市 市值上看700億美元

《香港經濟日報》報導，傳小米最快 5 月初申請在港上市，有望成為香港首批「同股不同權」上市公司，估值在 650 億美元至 700 億美元之間，消息人士指出，小米已準備就緒，將會趁聯交所下周公佈上市制度諮詢結果完成最後拼圖，然後然後考慮以 CDR（中國存託證券）在 A 股上市事宜。

作為中國最受關注的獨角獸之一，小米上市被公認為 2018 年全球最大規模 IPO 案，現在籌備上市工程已進入最後階段，全力聚焦香港月底公佈同股不同權細則。

據瞭解，小米最近數月不乏上市前股東售股活動，售股價格顯示公司估值介於 650 億至 700 億美元，雖然跟先前市場傳聞的千億美元市值有一段距離，但以目前估值計算，已足以打入香港第 12 大市值的上市公司（計及 A + H 市值），略低於市值 5500 億港元的中海油。

東北證券研究總監付立春分析，小米幾種上市方案各有優劣勢：A 股估值較高，國際化程度則相對弱一些；海外市場更加成熟，可由於文化、環境等有所不同，難免會產生一些水土不服的問題；港股既有國際化的資本服務水準，又與中國市場、政策以及經濟有著緊密聯繫，估值卻不是特別高。

「綜合來看，A 股和 H 股同時發行是最理想的方案，但也是最難操作的方案。」付立春表示，「企業的估值差，包括市場的差異，其實都是個問題。在滬港通、深港通背景下，如果同一家企業 A 股、H 股的股價相差特別高的話，肯定會引起資金流向其中一方，對於這麼大體量的企業而言，跨市場資金的大量流動會帶來一定的不穩定性。」

《證券時報》先前報導，小米去年淨利潤可能達 75.8 億元人民幣，小米創辦人雷軍年初向員工發公開信，指集團僅用 7 年時間便做到千億營收紀錄，並要在內地全面展開反擊，在 10 個季度內重奪內地智慧手機市場第一的稱號。