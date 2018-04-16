國銀租賃(01606-HK)總租金近17億人民幣融資租賃鄂道路資產

國銀租賃(01606-HK)公布，公司作為出租人與湖北省的國有企業的承租人於2018年4月13日就融資租賃合同之主要條款達成一致，據此，湖北省一間國企同意將租賃物轉讓及╱或變更登記至出租人名下，代價合計為15億元(人民幣.下同)，及出租人同意把租賃物租回予湖北省一間國企，租賃本金合計為15億元，租賃利息合計約為1.943億元，總租金(租賃本金加租賃利息)合計約為16.94億元。租賃期自出租人向承租人支付轉讓代價之日起五年。

租賃物為湖北省一段道路資產及附屬設施，租賃物的評估淨值為24.24億元。由於租賃物的經營成本(包括但不限於管理費、折舊及大修費用)由國家承擔且承租人不承擔增值稅，租賃物的利潤基本等同於其收入，承租人並不單獨核算租賃物的稅前及稅後利潤。租賃物於截至2015年及2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六個月分別錄得收入約14.77億元，15.61億元及8.42億元。

那一間中國湖北省的國有企業，其主要從事湖北省公路、鐵路、港航、航空等交通基礎設施項目的投資、建設及經營管理。

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