媒體稱小米考慮收購 GoPro股價一度大漲9%

摘要：The Information 報導稱，小米在考慮是否收購運動相機企業 GoPro，但不希望出價過高，報價可能參考惠普收購 Palm 的價格，在 10 億美元左右。GoPro 估值一度達 100 億美元，但當前市值已跌至 7.6 億美元。

受小米考慮收購的消息影響，知名運動相機製造商 GoPro 股價一度大漲 8.8%。

美國媒體 The Information 援引知情人士報導稱，小米在考慮是否提出對 GoPro 的收購要約，如果收購則不希望出價過高。

報導提到，參考惠普在 2010 年收購當時已經陷入困境的手機製造商 Palm 的價格，GoPro 可能會獲得 10 億美元估值。

據全天候科技獲悉，小米一位高管曾表示，對於布局相機產品，小米有興趣，但自己做的話專業度要求還是非常高的。

GoPro 是美國運動相機廠商，曾是行業的「明星企業」，其估值最高曾達到 100 億美元。雖然 GoPro 進入運動相機領域比較早，但過高的產品定價削弱了其市場影響力。隨著經營陷入困境，其估值也出現暴跌。GoPro 周四收盤上漲 7.2%，不過年內股價跌幅仍達 30%，當前市值僅為 7.6 億美元左右。

GoPro CEO Nick Woodman 曾表示，對於被收購保持開放態度。此外，該公司還曾邀請摩根大通銀行作為轉讓交易的顧問公司。

從小米來看，除智慧型手機這一主業之外，小米也投資了大量消費電子產品公司，開發出不少特色周邊產品，其中就包括輕量級的小蟻運動相機。

『新聞來源／華爾街見聞』