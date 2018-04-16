利率上升造成的痛苦將一點一點顯現 破產保護大增

儘管部份人士認為，貿易戰將減緩央行升息的步調，但分析師指出，該注意央行實際的政策，升息腳步可能會比預期更快。而隨著利率上漲，貸款者的還款壓力增大，聲請破產保護的案例大增。

Neuberger Berman 的投資長 Brad Tank 指出，新一輪的財政刺激和工資上漲是推動通膨的強大力量，而美國和中國之間的豬肉與鋼鐵貿易，僅占美國經濟的一小部分，現階段更要注意的是聯準會的貨幣緊縮政策，而歐洲央行預計也將在年底進行緊縮政策。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 在本月給股東的年度信函中提出警告：「聯準會和其他央行，可能不得不採取比他們預期中更激烈的行動，而我們必須有所應對，利率上升可能會比大眾預測上升的更高更快。」

較高的利率正在產生影響，美國破產研究所表示，美國家庭債務上升的主因為信用卡拖欠情況，而 3 月份破產保護案 (Chapter 11) 比一年前增長 64％。該機構策略師表示：「3 月份的數字是令人擔憂的，破產是季節性的，通常高峰出現在 4 月份的繳稅季，4 月份的破產數字可能會破記錄，而此破產病毒將從實體零售業傳播到其他行業。」

破產研究所的時事通訊指出：「我們所看到的是信貸週期結束的跡象，過去許多企業的商業模式，依賴著便宜的貸款，和幾乎不存在的利息，而現在面對利率上升，變成一個痛苦的過程。」

美國企業債在上個月中旬達到 6.2 兆美元，2008 年 12 月時為 2.5 兆美元，其中大部分發債獲得的資金用於股息支付、庫藏股回購、併購和資本支出。

以下為一些今年發行債券的大型公司：啤酒釀造公司安海斯 - 布希英博（BUD-US），發行了 100 億美元的債券，將用於 2019 年和 2020 年到期的債券再融資，穆迪對該公司的評級展望為「穩定」，但指出該公司面臨著波動的經濟和啤酒消費下降。

CVS Health（CVS-US）借入 400 億美元，以競標安泰保險（AET-US），食品公司通用磨坊（GIS-US）則出售 60 億美元債券以購買 Blue Buffalo Pet Products。

Amundi Pioneer 投資級公司債券副主任 Jon Duensing 指出，只要經濟持續處於增長狀態，大多數的公司營運就會沒有問題，他們用現金流來減少槓桿，或者投資者「願意為即將到期的債券再融資」。在過去幾年中，海外投資者占美國投資等級債券購買量的很大一部分，他擔心債務成本上升或經濟成長放緩，可能會使部份公司遭降級。

Guggenheim Investments 的分析師上週寫道：「下一次衰退將追溯至企業債券市場，當短期利率在 3％左右時，將會使增加企業借款人償還現有債務的壓力。」

DataTrek 的創始人 Nick Colas 和 Jessica Rabe 說，現在是大型科技公司支付股息的時候了。當科技公司面臨監管壓力時，發放股息是一種老舊的做法，發放股息表示管理階層具有信心，增加有耐心持有股票的投資者，並減少員工和創辦人需要賣股票變現的壓力，同時也增加管理層的責任感，因為股息依賴著可靠的營收。