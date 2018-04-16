巴克萊：地緣政治風險已回到冷戰時期高點

近一個多月來，除了義大利選舉後見到的民粹主義升高之外，最近的各種政治經濟事件，都為全球帶來不安氣氛。據《Zero Hedge》報導，巴克萊 (Barclays) 周末發布報告指出，種種事件的影響，「地緣政治風險已經回到冷戰時期的高點」。

在上個月德意志銀行就已觀察到，全球民粹主義指數攀升，民粹主義政黨在人口加權的基礎上，選票比例約為 32%，是川普 2016 年當選以來的主要趨勢。在此之前，要回到二戰時期，才有如此高的水準。

全球民粹主義升高 (圖表取自 Zero Hedge)

上周最重要的事件之一，在美國發布新一波對俄羅斯最嚴厲的制裁，特別是其中包括俄鋁 (Rusal PLC) 公司，這帶來金屬市場的動盪，也打擊了俄羅斯的股匯市，盧布兌美元在制裁發布後，重挫了 12%。

隨後局勢也進一步發酵，美國、英國和法國空襲敘利亞，以報復阿薩德政府軍的化武攻擊事件。敘利亞在俄羅斯幫助建構防空系統下，據稱攔截 103 枚巡弋飛彈中的 71 枚，俄羅斯並表示，考慮向敘利亞提供 S-300 防空飛彈系統。巴克萊認為，雙方的言行升級，表明中東進一步動盪的風險。

地緣政治風險攀升 (圖表取自 Zero Hedge)

美國另一個戰線指向中國，不過在博鰲論壇上，中國習近平主席表明會逐步開放市場，放寬金融業對外資的所有權限制，略為緩和針鋒相對的情況。巴克萊認為，中國可能會留下談判和合作的空間，但如果必要，仍然可能會有以牙還牙的報復行動。

因此，巴克萊強調，民粹主義的情緒升高與地緣政治升溫，足以令人不安。

One Rive 資訊長 Eric Peters 指出，當前更大的問題是不平等，而這也導致民粹主義，但民粹本身又可能成為一個真正的問題，讓狀況更為惡化。有時這類問題最終會透過戰爭或稅收加以解決。