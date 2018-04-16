美媒：川普考慮永久限制中國在美投資

據白宮高層官員表示，川普政府認為對中美貿易關係的強硬策略開始奏效，正準備加強對中方施壓，聚焦新的關稅並阻擋中國在美國的科技投資。官員還透露，川普政府正在討論是否要永久限制中國在美國投資。

據美國《華爾街日報》4 月 13 日報導，熟悉美方策略的官員表示，美國貿易代表最快將在本周公佈對規模 1000 億美元的中國進口商品課征 25% 關稅的產品清單。

為了使消費者所受衝擊降至最低，減少國內批評，美方最初的 500 億美元產品加征關稅計畫並未包括一些消費性商品，如服裝、行動電話、鞋類等；但貿易專家指出，美國擴大加征關稅範圍後，消費性商品也無可避免將被納入課稅清單。

同時，美國財政部正在研擬禁止中國投資美國的先進科技，包括併購、合資、授權或任何協議。財政部預定 6 月初提出計畫。

報導還提到，透露上述消息的官員指出，川普政府正在討論是否要「永久性限制」中國在美投資，即便中國改變工業政策。

當前，美國總統川普已讓其助手研究重返《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP) 的可能性，此舉將改變川普競選時的承諾，並進一步挑戰中國。中國不是 TPP 成員國。

川普日前揚言另對額外 1000 億美元中國進口商品加徵關稅，4 月 12 日卻在白宮接見以農業為主的共和黨州長和國會議員時表示，中國和美國最終可能不會互相徵收新的稅。

彭博社報導認為，這是自中美貿易衝突過後，川普政府發出的另一個「和解」信號。