車電檢測新規範出爐 宜特獲多國大廠詢問 後續成長動能強勁

汽車電子協會 (Automotive Electronics Council，AEC) 上月公布車電新規範 AEC-Q104 MCM(多晶片模組)規範，而電子檢測驗證廠宜特 (3289) 更已獲多家國際汽車電子半導體大廠來詢問能否提供相關檢測服務，宜特更直言，自家公司在汽車電子檢測領域端，動能十分強勁。隨著「AI 智慧電動車」與「ADAS」應用已成為當今科技產業的新寵，欲轉型進入車電供應鏈的消費型電子廠商，都清楚必須先通過 AEC-Q100(針對 IC)、ISO 16750(針對模組)規範測試，方能拿到基本門票。



然而針對 MCM、SIP 等複雜多晶片供應商，汽車電子協會 (Automotive Electronics Council，AEC) 旗下多晶片模組 (Multichip Modules，MCM) 委員會成員，包含萊迪思 (Lattice)、英特爾(Intel)、英飛凌(Infineon)、超捷科技(Microchip)、恩智浦(NXP)、安森美(On Semiconductor)、德州儀器(TI) 等企業，近期宣告 AEC-Q104 MCM 規範。



AEC-Q104 是車用行業規範中，首次定義車用板階可靠度測試項目的規範。此規範一釋出，宜特透露，已經接到眾多國際晶片廠詢問是否能夠進行測試，此舉無疑讓宜特後續成長吞下定心丸。



此外，在車用 LED 驗證上，主要是 AEC-Q102 規範，宜特關聯企業德凱宜特亦有新斬獲，德凱宜特即接獲中國背光 LED 龍頭聚飛光電的驗證案件，經過 4 個月的嚴苛驗證，德凱宜特順利協助聚飛光電通過 AEC-Q102 車用 LED 驗證。而宜特也公布 3 月合併營收 2.64 億元，為單月營收歷史第三高，第一季合併營收 7.41 億元，優於市場預期。



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