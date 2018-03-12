〈宜特展望〉射五箭掌握半導體檢測大商機 今年逐季成長 明年將是爆發年

IC 驗證檢測廠宜特 (3289-TW) 董事長余維斌今 (12) 日指出，宜特將射五箭，今年營運成長幅度，將比去年還好，且全年可望逐季成長，而明年更將進入大爆發期，表現將比今年更好，而雖然建置新廠拉高費用，不過營收成長幅度預期將會大於已經增加的成本，預期獲利將可同步向上，對今、明年營運展望樂觀看待。

余維斌強調，今、明年是樂觀的一年，尤其明年是很令人興奮的一年，今年宜特五箭齊飛，包含 5G、IOT 物聯網，這兩個領域今年就可成長 40-50%，材料營收、車用與人工智慧相關晶片測試需求，都將較去年成長。

余維斌強調，今年宜特營運可望逐季成長，全年將比去年好，成長率也可望優於去年，而今年宜特二廠也持續建置中，將在第 2 季開始投產並貢獻營收，預期明年將可貢獻全年，推升明年表現將優於今年。

余維斌也說，雖然宜特建新廠提高整體費用支出，不過整體營收規模將會成長，可望彌補掉費用成本，因此可預期隨著營收成長，獲利表現也將同步向上。

余維斌強調，宜特將可掌握五大商機，一是 5G 已經逐步開始發展，所需的晶片驗證需求將大幅成長，另外物聯網商機也相當龐大，隨著雲端建置成熟，物聯網的成長力道也可期，而汽車電子部分，包含電動車與汽車電子，對整體半導體需求也將有效帶動，尤其宜特汽車電子驗證測試市占率亞洲最大，也將可望受惠此趨勢。

另外材料部分由於基期較低，因此今年成長性也看俏，增幅約有 4 成以上，而主要成長來自於先進製程的帶動，對材料分析造成的需求，另外則是人工智慧。

余維斌強調，AI 人工智慧領域應用持續開散，許多晶片都會大量導入 AI 功能，可預期將有助宜特人工智慧接單，同步有助宜特表現，另外宜特也針對人工智慧開發新的應用。