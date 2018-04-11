〈六福皇宮熄燈〉六福公主泣訴租金年年漲 國壽喊冤曾兩度降租

六福皇宮熄燈，六福 (2705-TW) 執行長莊豐如昨 (10) 日表示，六福皇宮營收在國內名列前茅，但租金年年調漲，營收成長追不上租金，因此無法長期經營下去。面對六福所指「租金年年調漲」，房東國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今天發布聲明表示，歷年來國壽就調降過六福皇宮租金兩次，降幅更高達 20%。

國泰人壽表示，該公司與六福開發於 1999 年就六福皇宮飯店所在建物簽訂租賃契約、租期 20 年，但於 2004 年時，因考量 SARS 對市場的影響，曾「主動」調降租金 7.3%；之後又於 2009 年間，因六福開發表示經營未達預期，因此同意調降租金及修改租約，與六福共度難關。

國泰人壽進一步表示，核計 2009 年至 2017 年度，對六福皇宮的租金降幅已比原契約減少逾 20%，此部份還有六福在 2009 年 11 月 18 日所發布的重大訊息可稽（如文末附圖），實非如媒體報導所言「租金年年調漲、連漲 20 年」。

國泰人壽指出，本案租金是依照一般飯店業界採「包底抽成」方式計算，故國壽除降低租金協助六福皇宮飯店改善經營外，亦希望六福皇宮飯店經營效率提升後增加營業額，以分享其經營績效，提高租金收益，以回收國壽所投入的龐大成本，才與六福開發議定「六福皇宮飯店餐飲的經營應於五年內（即 2014 年前）達到與市場同等級飯店的餐飲效率水準」，希望藉此達到相互共好的目的。

國壽強調，飯店為高成本建物，本案起造設計規劃皆依六福開發當初所提營業預期及計畫「量身訂做」，因此國壽投入的興建成本相當龐大，考量雙方風險不同，有賴飯店經營業者的經營管理，以提升營業額，國壽才有可能儘早回收成本，況且契約是雙方當時合意簽訂，可惜六福皇宮飯店的餐飲經營效率始終低於雙方議定的市場水準，因此國壽遂不得不於 2017 年 3 月與六福開發議定雙方租約於今年 12 月 31 日終止。

國泰人壽表示，感謝與六福開發 20 年的合作商誼，將於租期屆滿收回六福皇宮飯店建物後，進行必要的更新整修，並積極尋覓國內外的飯店經營業者繼續承租，以有效利用該棟建物。