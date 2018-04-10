達利歐嚴正警告：資本戰、網路戰甚至真正戰爭的機率已經提升

摘要：達利歐最新博文認為，美中達成和平協議的基線設想已被打破，並擔心貿易戰還不是兩國摩擦升級的最終形式。他也認為「修昔底德陷阱」可以解釋美中產生貿易摩擦的根本原因，擔心川普及其民粹主義親信顧問將美中關係帶入「懦夫博弈」的危險模式中。

在參加 2018 年哈佛中國論壇歡迎式、表達了「對中美之間可以達成協議」的看法三天後，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創始人瑞 - 達利歐（Ray Dalio）於美東周一（4 月 9 日）在領英 LinkedIn 發表長篇博文，擔心貿易戰還不是美中摩擦升級的最終極形式。

博文的題目盡顯達利歐對當前局勢的擔憂，即近期的地緣政治事態發展，提升了發生資本戰、網路戰或真實戰爭的可能性，理由是地緣政治事件對經濟和市場的雙重影響已比以往都要強大。

此前達利歐的基線場景是：中美之間的協作非常重要，所以兩國可以達成和平協議，但對美國以牙還牙的處理方式非常擔憂。但在上周四美國總統川普突然宣布，再對價值 1000 億美元的中國進口商品加征「301 關稅」，以及中國官方周五快速發表聲明回擊後，達利歐的基線設想被打破。

他認為，目前美中關係正式陷入「懦夫博弈」（即膽小鬼先輸，game of chicken）的局面，人們必須開始嚴肅地思考一個問題：川普在將美國引領向何方？他真正的目標是什麼？不斷升級的強硬措辭只是達成和平妥協前的談判技巧，還是通往戰爭的必經之路？

但恐怕目前沒有人知道戰爭爆發後的形態是怎樣的，就連川普最親近的人也不知道總統的終極戰略目標。對此，達利歐建議：考察總統最信任、也與川普民粹主義觀點最相近的三個頂級顧問，即美國貿易代表萊特希澤、白宮貿易顧問委員會主任納瓦羅和白宮國家安全顧問委員會主任博爾頓（John Bolton）的言論，而這三個人對中國的立場更具對抗性。

緊接着，達利歐用「修昔底德陷阱」理論解釋了美中產生貿易摩擦的根本原因，即一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，現存大國也必然會回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。他將現有的世界格局與 1930 年代中晚期時（二戰爆發前夕）做了類比，認為兩個時期具有九個共同點：

1）巨大的去槓桿化；2）用債務的貨幣化幫助去槓桿，進而推動市場和經濟走高；3）債務的貨幣化、新興技術和自由貿易，產生了巨大的財富差距鴻溝；4）保護主義增強；5）由於財富和機會的差距擴大，很多人不再相信系統為自己謀福利，強有力的民粹主義領袖出現；6）新崛起的大國挑戰傳統的統治力量；7）軍國主義和國家主義崛起；8）趨緊的貨幣政策；9）內外部存在更多衝突，其中外部衝突有助於民粹主義領袖的崛起。

達利歐援引哈佛大學教授格雷厄姆 · 埃里森（Graham Allison）的名著《註定一戰：美國和中國能逃避修昔底德陷阱嗎？》稱，在過去 500 多年裡，全球共出現過 16 次新興國家強大超過現有統治力量的情況，其中 12 次導致了戰爭，剩餘的 4 次需要超乎尋常的努力才能化解戰爭風險：

從人類歷史的角度看，修昔底德陷阱具有周期性，即戰爭時期會帶來和平，隨後再走向戰爭，循環往復。每一場戰爭中都會有新的統治力量崛起，即存在一個明顯的贏家。此時再去對抗這個明顯的統治力量就不明智了，因此會有和平時期，直到新的對抗力量崛起。

達利歐認為，民粹主義的歷史研究顯示，需要重點關注以下三個美國政府動態：民粹主義領袖掌權時是否伴隨國內外衝突；民粹主義領袖如何描述敵對國家；國家資本主義是否發生轉向。目前令人擔憂的是，川普政府已經展現了上述三個要點特徵，即存在戰爭爆發的真實可能。

例如，美國國內黨派衝突導致行政低效、國際關係也存在緊張；川普政府最近描述中國使用了「經濟攻擊」和「敵人」等強硬詞彙；美國最開始頒布面向全球的鋼鋁關稅、強調發展國內鋼鐵工業，甚至是總統用行政令的方式阻止博通收購高通，都是國家資本主義（資本全要為國所用）的典型特徵。

達利歐指出，貿易戰將很自然地引導出其他形式的戰爭，貿易戰與資本戰就是硬幣的正反面。因為貿易 / 經常帳戶赤字，必然代表資本帳戶盈餘。如果有人認為美國的大量赤字將令貿易戰為美國謀福利，同樣的狀態也會在資本戰中有利於中國（美國最大的海外債主）。而資本戰和其他多種形式的戰爭狀態，註定要比貿易戰更加醜陋、影響更為負面。

除了表達對美中貿易摩擦可能會不可挽回升級的擔憂，達利歐在博文最後試圖給出「主要的政治變遷時期如何保管財富」的建議。他認為，其他人最好像橋水一樣，了解自己在哪些資產的風險敞口方面存在優勢並加以強化，中和沒有優勢的敞口；確保投資組合具有流動性和靈活性，同時要有多樣化的資產配置，不能產生集中風險。

『新聞來源／華爾街見聞』