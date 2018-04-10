美國制裁俄羅斯 卻可能傷及盟友印度等國

美國出手對俄羅斯新一輪制裁，造成俄羅斯股匯重挫。不過，也有專家提醒，制裁俄羅斯其實牽一髮而動全身，美國政府需要審慎應對，以免傷及盟友，反將他們推向俄羅斯陣營。

俄羅斯 RTSI 日線走勢圖 (今年以來表現)

Thomas R. Pickering 及 Atman M Trivedi 在《彭博觀點》發文指出，制裁俄羅斯是國會領導人幾個月來努力的重點，藉此回應對俄羅斯干涉烏克蘭、敘利亞、2016 年美國大選等事件的不滿，但這些制裁行動也威脅印度在內的美國盟友。

以印度來說，川普政府繼續試圖讓印度成為亞洲戰略的中心支柱，主要是美國、印度的利益與價值觀較為一致，也可借此防堵任何國家主宰亞洲，並靠著民主印度打擊本地崛起的威權主義 (authoritarianism)。

不過上周發生一個事件，印度國防部長在訪問莫斯科時，同意快從俄羅斯購買先進、遠程的 S-400 防空系統。這筆交易原本在 2016 年 10 月簽署，但因價格談不攏而被擱置。

印度購買武器，卻會違反川普在 2017 年 8 月簽署的一項法律，這項法律主要針對俄羅斯干預美國大選，為執行制裁，將處罰任何與俄羅斯國防和情報部門進行「重大交易」的國家。

不過印度與俄羅斯長期有國防上的合作，他們有 60% 的國防裝備來自俄羅斯。相反地，印度的主要對手巴基斯坦則尋求與美國結盟。

隨著印度經濟大幅增長後，美國成長為印度第 2 大的國防供應商，兩方也積極建立關係，印度成為美國在防禦中國崛起、打擊南亞恐怖主義、在印度洋提供海上安全的關鍵夥伴。

對印度來說，取得 S-400 防空系統是國防上重要的大事。如果美國因此予以處罰、制裁，無疑都會破壞美印兩國正在增強的合作關係，甚至直接將印度推向俄羅斯陣營。美國國會恐怕需要特殊的例外規則，才能保住雙方的友好信任。

類似的情況，從印度、印尼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及越南，這些國家都可能受到間接的制裁。因此，在制裁俄羅斯時，如何設計方案以避免傷及鄰國，恐怕是美國立法者需要面對的難題。