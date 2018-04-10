減少美國貿易逆差最快的方式？高盛：進入經濟衰退

高盛在報告中指出，美國減少貿易逆差以及降低中美貿易紛爭最可靠的途徑為經濟衰退，在經濟減緩情況下，進口將減少，但 BMO 資本的經濟學家認為，今年美國不太可能會發生經濟衰退的情況。

由首席經濟學家 Jan Hatzius 領導的高盛分析師表示，考慮中國將進行報復措施下，經濟衰退或國內經濟增長減弱，可能是削減美國貿易赤字的一個捷徑。

Hatzius 在週五的報告中指出：「對於像美國這樣的赤字國家，可以透過擴大貿易限制，來實現減少赤字的目標。但是，這種方式成本很高。簡而言之，短時間內減少赤字的唯一可靠途徑就是經濟衰退。」

經濟衰退有時被定義為連續兩季的經濟萎縮，在美國，國家經濟研究局作為商業周期的官方仲裁者，將經濟衰退定義為「在整體經濟中，經濟活動明顯下降」，並持續超過幾個月，且此現象大範圍的反映在經濟數據，包括國內生產總值和就業數據。

2 月份的數據顯示，美國與各國的貿易逆差為 576 億美元，達到近 10 年來的高點，點出了美國總統川普在削減赤字方面面臨的挑戰。

美國貿易逆差 圖片來源：Marketwatch

數據顯示，美國與中國的貿易逆差為 347 億美元，與墨西哥和德國的貿易逆差分別為 122 億美元和 129 億美元，比 2017 年時更高。

美國因為經濟狀況良好，一直在進口更多的商品，家庭有能力購買諸如消費電子產品和汽車等外國商品，企業也同時進行進一步採購，此外，由 ICE 美元指數指出，美元今年迄今已下跌 2.4％，美元的疲弱使得進口成本上升。

Hatzius 指出美國大約只出口 1500 億美元的商品，而中國出國的產品和服務高達 5000 億美元，所以僅管聽起來不是件好事，但經濟衰退是最清楚明瞭的方式。

高盛經濟學家指出：「舉例來說，假如國外需求不減，而 1% 的 GDP 財政收縮的將在兩年後大幅改善美國​​的貿易赤字，但要改善美國的貿易平衡，代價是很高的，經通膨調整後的實際 GDP，將下降超過 1％。」

值得注意的是，最近的經濟報告顯示，只有少數經濟衰退的信號亮紅燈，BMO 資本市場經濟學家表示，在 2018 年經濟衰退的情況不太可能發生。