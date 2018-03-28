川普的貿易政策是談判策略 分析師：標普500 指數仍將大漲

貿易戰疑慮未除，但對部分華爾街分析師而言，美國總統川普的貿易政策，是一種談判策略，未必會重創美股，他們樂觀認為，2018 年標普 500 指數仍將大漲。

根據路透社報導，自川普宣布課徵「鋼鋁重稅」以來，貿易戰疑慮升溫，市場憂心，川普此舉將招致中國、歐洲、加拿大等國的報復，美股表現也受到影響。

但川普似乎沒在怕，甚至計畫對中國進口商品，課徵逾 500 億美元的高額關稅。

據華爾街日報報導，北京和華府已悄悄展開貿易談判，中國國務院副總理劉鶴，已與美國財政部長梅努欽、貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，透過電話，溝通相關事宜。

梅努欽日前接受福斯新聞採訪時說，美方正與中國進行對話，對於能否達成協議，「我抱持審慎樂觀態度」。

中國國務院總理李克強則在出席「中國發展高層論壇」時指出，中國對外開放的大門，「將越開越大」。

部分分析師認為，川普的貿易政策，是把對手逼上談判桌的策略。投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 說，川普的行徑，「絕對是談判策略的一部分」。

Chiavarone 和數名分析師稱，他們有信心，2018 年標普 500 指數仍將大漲。

EventShares 投資長 Ben Phillips 指出，川普積極、迅速、單方面地採取行動，把中國逼上了談判桌，「我認為，他們真的擔心，川普的行動會傷害中國經濟。」

Bruderman 資產管理公司首席市場策略師 Oliver Pursche 說，川普的談判模式，就是先提出極為嚇人的條件，之後再退讓，如此一來，似乎就沒那麼難以接受。

但 Pursche 也強調，「對方不是傻子，他們終究會摸透你的技倆。」