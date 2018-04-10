【羅際夫專欄】基金市場近來有一種喜歡叫……

有一種基金最近在基金市場正被熱烈討論著，叫做「目標到期基金」。顧名思義，就是一種有投資期限的基金。

其實，「目標到期基金」不是第一次出現在台灣基金市場，早期有投信公司發行過「保本基金」，也算是另一種「目標到期」，投資年限不長，三、五年到期至少保住一定的本金，但績效普普，不受投資人青睞，所以，投信公司也就沒興趣再發行了。

後來，開始有境外基金公司引進發行期限十年、二十年、三十年的目標基金，強調的是投資人可以藉此規劃累積你的退休資金，但似乎市場反應也還好，但這一波的「目標到期」似乎燃起的熱度甚於以往，且有愈燒愈旺的趨勢，為什麼呢？還是回到市場「投其所好」的問題。

台灣投資人特愛配息型的基金，眾所皆知，國際有名，過去這些年最紅的就是配息型的高收益基金，但這兩年高收益債券基金不再是淨值與配息雙賺，甚至有人已是賺了配息卻賠了淨值。於是，基金公司也開始思考找替代品，想出了既有大家愛的配息，投資期限又不長的「目標到期基金」，目前投資期限大概有三年、四年、六年等期限。

其實，還有一個更重要的原因，是因為通路對分潤愈要愈多，而且業務人員帶進帶出，基金規模無法長大，基金公司花了大把行銷費用與「割地賠款式」的分潤，還落得規模急縮的下場，苦在心裡口難開。「目標到期基金」的資金一鎖好幾年，不必擔心進出頻繁的問題，而且只要有一檔募集成功後，只要複製操作模式，也可省下一些行銷費用。

就如上述，投資人買了這樣的基金，至少這筆錢不會被洗來洗去，而且對於重視配息的投資人來說，目前這類基金預定的年化配息率都還能被市場接受，也算是多了一種選擇，可以滿足部份族群的需求。

一旦投入目標到期基金的錢，你就要有心裡準備，這筆錢在到期日前別動用，因為如果要提前贖回，通常都會收取一筆費用，除非你算一算，你領到的利息加上一些資本利得，扣掉這些費用划得來。說到費用，有些目標基金是結合保單發行的，有些保險的費用，也要按按計算機算一下，再決定要不要提前贖回。

這類「目標到期基金」投資的標的還是債券，所以，基金公司可以根據目前債券的收益情況算出一個預定的收益率，只要買入的債沒發生違約的情況，利息都收得到。但市場是會波動的，債的價格也不是一成不變，匯率也是會起起伏伏，所以，要知道預定報酬率不等於你的最終實際報酬率，如果有開放外幣帳戶買賣，最好利用它來投資。

總之，還是那句老話，理財商品沒有好壞，只有你適不適合、瞭不瞭解產品以及進場時間的問題。投資人不能只想到配息，還有一些商品的特色也要一併搞清楚。不要多年到期後，因為不瞭解，跟你想的目標不一樣，屆時怪誰都於事無補了。