【林洸興專欄】屋漏偏逢連夜雨，貿易戰疊加非農惡化！

上週中美貿易戰打得火熱，川普提出 500 億徵稅清單後，中國立即以大豆、飛機、汽車等進口商品反擊，接著川普又喊 1000 億徵稅，雙方你來我往好不熱鬧。這樣的相互叫囂，算是貿易戰第一階段尾聲，不論喊到幾千億，接著都是 60 天的協商期，局勢並不會迅速惡化。但是周五的非農投下了另一顆震撼彈！

3 月非農就業數字出現了大意外：公布值只有 10.3 萬，遠低於預估值 17 萬，也低於 15 萬門檻，這表示美國經濟增長動能開始有問題。一般經濟學家會等到連續兩個月都偏低，才判定經濟變差，但做為投資人，恐怕無法那麼悠閒。好好檢視一下這次非農細項十分重要：

3 月數據大幅下滑，來自於零售、製造業與建築業。這幾個行業的薪資是較低的，短期的工作人員較多，3 月美東有多次冬季暴雪，很可能是數據意外低於預期的主因。因此市場並不會因此立刻轉為悲觀。

但是遠月份的聯邦利率期貨顯示的卻是「相信經濟惡化為真」，30 天利率期貨已上升至 3 月 FOMC 後的高點。同時市場也逐步認同，Fed 升息至 2%~2.25% 將是本波升息的終點。

美國的通貨膨脹率目前已經在 2.1% 附近止穩，貨幣 M2 年增率下降到 4% 以下。Fed 縮表的威力正在加強，而且油價進入夏季旺季後，這些跡象都顯示利率不該高於 2%，如果利率上升與縮表持續至秋天，甚至可能有些負面作用。

過去幾年，美股一直表現出無限強勢的走法，任何下跌都有逢低承接的力量。這是因為智能交易與 ETF 盛行，因此情緒與短期事件無法撼動上漲。但是如果重大經濟指標展望出現鬆動，這些程式交易應該會有完全不同的風貌！因此當下的確該特別關注美股是否正式轉為空頭。

4 月美股將公布財報，這是個觀察的好時機。不論是 2001 年，或是 2008 年大空頭，都出現過財報略不如預期，股價就暴跌的現象。之後市場才發現這並不是過度恐慌，而是真的出現衰退。財報公布疊加貿易談判，會讓 4 月的行情十分混亂。此時除了增加現金部位以外，增持一些黃金投資，也會是不錯的避險手段。