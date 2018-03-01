【羅際夫專欄】基金市場的衛生紙現象　聊聊大家都愛的國民基金

「你搶到衛生紙了嗎？」這應該是近一周以來台灣民眾最熱門的問候語，大家也別嘲笑與苛責搶紙的民眾，我完全可以理解「能省一塊是一塊」的心理，但官員「保證」三月中旬以前不漲價的話，也預告消費大眾要搶到三旬中以後才會罷手。好了，今天不是要聊衛生紙啦，而是看到大家一窩蜂的行為想到了歷年來在基金市場也有不少大家搶著買的「國民基金」，今天就再來一次白頭宮女話當年。

20 多年前剛開始跑基金新聞，就躬逢其盛遇上了日本基金狂銷的時代，其中，又以日本認股權證基金最夯，年報酬率超過 100%，有兩三家基金公司因此打響名號，荷包賺飽飽，但隨著日本股市崩盤，認股權證基金淨值一洩千里，如果沒記錯，有檔基金不到一年時間淨值從 20 多美元掉到剩不到 1 美元，於是開始有了投資糾紛，也驚動了主管機關，最後下令禁售認股權證基金，直到現在未解禁。

市場總是有起有落，有明星殞落，就有新星崛起。日本認股權證風潮過了幾年之後，取而代之的是東南亞基金，基金公司與銀行接單接到手軟，真的不誇張喔，原本下午銀行結束營業就無法下單，但為了「熱情」的台灣投資人，銀行與基金公司後台人員都加班，國外基金公司被嚇到，這才發現台灣的基金市場真是一片「藍海」，這股風潮直到 1993、1994 的拉美金融危機發生後才「消風」，當然，又產生一批來不及逃難的基金受「益」人，也有靠東南亞基金大發利市的基金公司「後繼無力」因而撤出了台灣市場。

在那個時期，海外基金剛剛引進台灣，也只有銀行可以用指定用途信託的方式銷售，但也因為這兩波的熱銷，也讓國內的基金公司 (投信) 開始發現海外市場的天堂，於是也著手發行投資海外股市的基金，理所當然，日本、東南亞相關基金成了投信募集基金時的新寵，而且往往也是募爆，只不過，這些投信發行投資海外股市基金的時間，常常都是當地股市已有一定熱度，正式進場操作後的績效就可想而知了。

時勢造英雄，每隔一段時間，就會有一檔或某一類型熱銷的「國民基金」現蹤，為什麼大家會捧著大把鈔票去投資這些國民基金，多半是經過朋友或媒體的「口耳相傳」，國民基金總在換人做做看，但總會發生長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上的悲劇，為何呢？

過去在文章中曾寫過，也常常在演講時會準備一張 PPT 寫下一段文字：金融商品沒有好壞問題，只有你瞭不瞭解、適不適合以及進場時機問題，前浪的結局往往就是這三個問題的糾結。

故事只講了一半，現今的「國民基金」又是誰呢？但再寫下去怕是會變又臭又長沒人想看的文章，下回再分曉吧！

PS. 所謂的「國民基金」指的是某個時期投資人幾乎人手一檔的熱銷基金，不是某家基金公司廣告中所說的國民基金喔，不說明一下，怕又有人要誤會了！

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