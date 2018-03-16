【羅際夫專欄】國民基金總是換人做做看 這回輪到它

上回的「國民基金」寫到了 90 年代的東南亞基金，後來接棒的就是科技基金。

西元 2000 年的網路泡沫破滅之前，全台灣瘋賣科技基金，不僅是海外基金熱銷，國內投信也是拚了命募集科技基金，風光的場面比起先前的認股權證基金與東南亞基金有過之而不及。好光景維持了幾年之後，隨著網路泡沫吹泡，又套牢了一批投資人，其中不乏先前在東南亞科基金栽了跟頭的人，再次「躬逢其盛」。

江山代有才人出，一代新人換舊人。市場是耐不住寂寞的，有基金「過氣」了，就要捧出另一個「明星」接棒，那個時期，有明星架勢的就非「金磚四國」莫屬了。於是，與金磚相關的基金，諸如新興市場基金、拉美基金、中國基金，就成了資金吹捧的對象，那時的金磚四國確實含金量特高，怎麼買怎麼賺的例子比比皆是。

在金磚四國相關基金成為「星光大道」海選冠軍的「國民基金」之際，有個來 PK 的基金也一鳴驚人，那就是跟礦業有關的基金也成了另類的「國民基金」，因為金磚四國的經濟快速成長，帶動需求，使得原物料的價格也大幅上揚，原物料相關的基金也成了搶手貨。

之所以會成為「國民基金」，除了績效好，大家呼朋引伴一起買，當然，基金公司與銷集機構合作各種「專案」，集中火力銷售特定基金，也是成為有投資基金者幾乎人手一檔盛況的主因。

只是 2008 年的一場金融風暴把大家嚇傻了，基金由盈轉虧的比比皆是。有一段時間，不管什麼基金，大家是都敬而遠之，沒出現明顯爭上位的「國民基金」。但 2009 到 2010 年間慢慢有一類基金蓄勢待發，展現接班的態勢，那就是高收益債券基金。2008 年時債券市場山崩地裂，成了重災區，但在各國祭出各種紓困，寬鬆貨幣之後，有了回穩的契機，而且在刻意營造的低利環境下，債券基金從棄兒變寵兒，高收益債券強力吸金，然後台灣人又特愛配息，所以，月配息的高收益債券基金成了新一代的「國民基金」。

這中間出現了一段插曲，因為 2009、2010 年全球股市、債市都漸漸恢復了元氣，於是很多人認為已經跌很多的礦業基金有機會反彈，開始有人大量進場攤平，或是有新手見「機不可失」加入礦業俱樂部，但市場的無常就是日常，市場的不可預測就是常態，哪能你說漲就漲，雖然又當了一陣子的「國民基金」，與配息高收債券基金並列場最佳主角，只是現在還持有它的投資人應該都還在虧損狀態中，但比起幾年前動輒 50%、60% 的跌幅好多了，「只」跌了 20%、30%，運氣好一點的賠不到兩成。

忍很久吧！大家最想知道現在的「國民基金」是誰，對嗎？其實，配息的高收益債券基金應該還是在「衛冕者」寶座上，但去年開始地位有些鬆動，新興市場債券基金正在急起直追，而且配息高收益債券基金則用另一種方式來穩固自己的地位，就是把高收益再包裝成「手續費後收型基金」，然後再透過銷售人員一句：「不收手續費」的話術，去年大賣呀！

關於手續費後收型基金的事，之前專欄就寫過很多次了，以前俗稱 B 股或 C 股基金，後來可能愈來愈多人知道了其中分銷費的「祕密」，就很「賊」的，喔，不，是很「聰明」改用其它英文字母稱之，金管會之前還煞有其事好像要好好管理這類型基金，還發新聞稿提醒投資人，但一方面又一直批准銷售，這邏輯我很難懂，算了，狗吠火車的事，姐夫就少做好了。

回頭來講國民基金，千萬別又誤會了，好像我暗指這些基金都買不得，都會賠錢，其實，買這些國民基金，也是有人賺了錢，像是這些年的高收益債券基金，有些投資人賺了利息也賺了淨值，荷包入帳不少，問題癥結還是上篇說的，產品沒有好壞，只有你了不了解，適不適合及買賣時間點的問題。像很多人根本搞不懂有分銷費的手續費後收型基金對績效的影響，等到贖回才「覺得」自己被騙，徒惹糾紛。

希望大家買到的國民基金都能為你賺到錢，而不是滿手套牢的國民基金。