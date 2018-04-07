美林美銀：資金連3周逃離美股 湧入美債和新興市場

摘要：美林美銀 EPFR Global 數據顯示，截止 4 月 4 日當周，資金連續第三周逃離美股，而連續第 18 周流入日本股市，流入新興市場的資金總量也再創歷史新高。此外，40 億美元流入美國公債，創兩年來最大政府基金資金流入。

美林美銀最新 EPFR Global 數據顯示，截止 4 月 4 日當周，從股票基金流出的資金總額達 72 億美元。其中，從美股流出的資金達 99 億美元，從歐洲股市流出的資金達 24 億美元，而日本與新興市場的股票基金出現資金流入。

以美股為主的股票基金已是連續第三周出現資金逃離。目前為止，從美股流出的資金總額高達 380 億美元。

美林美銀首席投資策略師 Harnett 把上周在日本央行推動下，資金流入日本股市稱為「最後一次 QE 交易」。日本央行也是目前全球唯一個沒有考慮收緊貨幣，或者減少 QE 的主要央行。目前為止，資金已經連續 18 周流入日本股市。

EPFR Global 的數據顯示，大量資金再次進入債市。上周 40 億美元流入美國公債，創 2016 年 2 月以來最大政府基金資金流入。Hartnett 表示，資金流入公債是「迄今為止風險偏好最明顯的表現」，並且他認為，今年逢高賣出而不是逢低買入，是一種更好的投資策略。美林美銀私人客戶債務配比上升 23.3%，為 5 個月的高點，並在不斷增長。

隨著投資者重回美債，美國十年公債殖利率從 2018 年的高點（2.95%）回落。周五，美國非農就業數據不佳，聯準會主席鮑威爾關於升息的言論，以及新的關於中美貿易戰的擔憂使得美國 10 年公債殖利率跌破 2.78%。

此外，投資人對於新興市場的偏好仍在繼續。截止 4 月 4 日的一周內，更多資金流入新興市場債券和股票基金，共計 54 億美元。目前，新興市場資金的累計流入量達 3630 億美元，創歷史新高。

Hartnett 認為，導致資金偏好新興市場的原因是，美國 10 年公債殖利率無法破三，再加上美元的弱勢，「幫助解釋為何新興市場更有韌性來對抗日益增長的對貿易戰的擔憂」。

Hartnett 總結，在 18 年聯準會進入緊縮周期的大環境下，第第二季最「痛苦的交易」就是做多美元，做空新興市場。

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