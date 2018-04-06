波動大成美股今年特色 投資老將：讓人想起1987年

瑞銀 (UBS) 高層、著名投資人 Art Cashin 說，今年的市場波動讓他想起了 1987 年的股市崩盤。

據《CNBC》報導，Cashin 自 1959 年就開始了投資生涯，他周四表示，現在市場波動驚人，令人直接聯想到 1987 年的動盪。

在 1987 年 10 月 19 日，股市由亞洲開始動盪，隨後蔓延到歐洲，再進展到美國。道瓊當日下挫超過 500 點，相當於 22%，接下來第 2 天再造成澳洲及紐西蘭的暴跌。

這周美股的走勢，讓這位市場老將認為，與當時「黑色星期一」及「黑色星期二」足以相提並論。

本周三，瓊斯先在早盤大幅下挫，但之後又強勁反彈，上漲逾 700 點，收盤上漲 230.94 點。標普 500 及納斯達克指數，也順利收復早盤的跌勢，收盤走高。

周四持續強勢，道瓊收高 240.92 點，報 24505.22 點。標普 500 及納斯達克指數各出現 0.7% 及 0.5% 的漲幅。

Nuveen 總經理兼美國股票經理 Stephanie Link 指出，今年僅僅在第 1 季，就有 28 天的時間，市場正負波動超過 1%，而 2017 年全年僅為 8 天。

Link 說：「這是一個充滿不確定性的時代，市場不喜歡不確定性。」

近幾周來，市場觀察人士擔心潛在的貿易戰，以及對科技業審查更趨嚴格帶來的後果。

美股也在今年進入修正，道瓊較 1 月高點下挫已達 12%，標普 500 也比 1 月高點下跌 7%。