美股盤後─貿易戰擔憂撼動華爾街 鮑爾談話利空 道瓊重創572點

美國與中國的貿易戰擔憂擴大，美國股市週五重創。華爾街亦消化令人失望的就業報告。

最後二小時交易中，股市觸及低點，道瓊大跌達 767.02 點。Fed 主席鮑爾表示，央行今年將持續升息。該談話為股市帶來壓力。交易員原希望鮑爾能提及貿易爭端導致近來股市震盪。



道瓊工業平均指數收低 572.46 點或 2.34% 至 23932.76。

Nasdaq 指數收低 161.44 點或 2.28% 至 6915.11。

S&P 500 指數收低 58.37 點或 2.19% 至 2604.47。

費城半導體指數收低 39.99 點或 3.06% 至 1265.25。

本週，主要指數亦收低，走勢持續震盪。道瓊與 S&P 500 本週分別下跌 0.7% 與 1.4%，Nasdaq 跌幅為 2.1%。

週三，中國宣布對 106 項美國商品提高關稅。川普總統週四則威脅進一步加碼，他說已要求美國貿易代表考慮對中國額外 1000 億美元商品提高關稅。

消息傳出後，美國指數期貨重挫，全球股市亦下跌。中國商務部週五說，中國會毫不猶豫對美國的新關稅做出重大反應。

川普於週五稍後發布推文說：「中國是經濟強權，在世界貿易組織中，被視為開發中國家。因而他們獲得了巨大的優惠，尤其是對美國。有誰認為這是公平的。我們的身份極為不利。世界貿易組織對美國不公平。」

波音與 Caterpillar 股價均下跌逾 3%，該二公司恐受到貿易戰的不利影響。

中場交易中，一位墨西哥經濟部官員說，他非常有信心，新的 NAFTA 協定將可達成。該談話激勵股市自低點短暫反彈。

但美國財政部長梅努欽說，美國有可能與中國爆發貿易戰。該談話使得股市又恢復跌勢。

美國公布就業報告較預期疲弱，亦拖累股市走低。美國 3 月新增就業僅 10.3 萬人，分析師預估為新增 19.3 萬人。

分析師說，就業報告其實錯綜。標題數據或許令人失望，但工資數據轉佳，失業率仍處於歷史低點。