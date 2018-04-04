中國宣布對飛機、黃豆等加徵25%關稅 美股期貨應聲大跌

週三 (4 日) 下午，中國發布對美國的關稅反制措施，將對原產於美國 14 類、106 項商品加徵 25% 關稅，規模估計高達 500 億美元，實施日期將「視情況」另行公佈。

週三 (4 日) 中國國務院關稅稅則委員會發表公告指出：

2018 年 4 月 4 日，美國政府發布了加徵關稅的商品清單，將對中國輸美的 1333 項 500 億美元的商品加徵 25% 的關稅。美方這一措施違反了世界貿易組織規則，嚴重侵犯中國合法權益，威脅中國國家發展利益。

根據中方在世界貿易組織 (WTO) 項下的權利和義務，以及《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國進出口關稅條例》相關規定，經中國國務院批准，中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加徵 25% 的關稅。

以下附上 106 項加徵關稅商品清單，而截至週三 (4 日) 傍晚，黃小玉三大農產品期貨皆出現大跌，其中黃豆大跌 3.96%、玉米大跌 2.5%。

而股市方面，受到美方公布 301 關稅案、中國也強勢反擊關稅等「貿易戰激化」之動作影響，美股盤前三大股指期貨皆出現重挫：

截至週三 (4 日) 下午 18 時許，道瓊期貨大跌近 600 點或 2.4%、S&P500 期貨跌 2%、那斯達克跌 2.27%。