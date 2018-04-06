摩根大通CEO：人們低估了聯準會加速升息的機率 未來利率可能超預期上漲

摘要：戴蒙在致投資者信中表示，如果通膨和工資增長超過當前預期，聯準會和其他央行或將必須採取比預期更為激進的行動。戴蒙預計，隨著經濟保持正常增長，通貨膨脹率接近 2%，10 年期公債殖利率上行至 4% 是合理的。

摩根大通 CEO 戴蒙（Jamie Dimon）在最新的年度致投資者信中表示，人們或許低估了聯準會比預期更快採取行動的機率，未來利率可能以超出人們預期的方式更快地上升。

聯準會及全球央行同行們正以緩慢的速度推進貨幣政策正常化，這些央行能夠如此耐心的而一個重要原因是通膨和工資增速一直非常低迷。

戴蒙在信中表示，人們不應該對這種持續的低通膨狀態感到自滿，如果通膨和工資增長超過當前預期，聯準會和其他央行或將必須採取比預期更為激進的行動，對市場作出反應，而非指導市場。

戴蒙預計，隨著經濟保持正常增長，通貨膨脹率接近 2%，10 年期公債殖利率上行至 4% 是合理的。目前 10 年期公債殖利率接近 3%，這是因為聯準會持續大舉購買公債，而未來聯準會將逐步縮減購債規模。

金融危機以後，利率一直保持在比人們預期低得多的水平，銀行手頭也有了更多的資金，系統中的流動性也更加充裕，槓桿率也更低，在導致了一些過去不存在的危險地帶。

戴蒙認為巨大的被動投資基金規模值得擔憂。目前被動指數基金和交易所交易基金的資產規模達到了 9 兆美元，投資者要賣出非常容易。「如果這些基金進行了大規模清算，我們有理由擔心會發生什麼，」戴蒙在信中寫道。

市場波動性也是一個問題。自去年連續創下歷史最低水平後，市場波動性已經回歸，開始考驗投資者的耐心。

戴蒙表示，自金融危機以來，華爾街的交易功能大幅減弱，買賣一些證券變得更加困難，監管也使得銀行更難滿足客戶對高流動性的需求。

戴蒙在信中繼續指出，所有這些會否導致經濟衰退，我們不得而知，但波動性的最大負面影響是，它可能引發市場恐慌，從而拖累實體經濟增長。

對於膠着的中美貿易戰，戴蒙稱他支持重置貿易關係的努力，承認一些合理的訴求，但他認為在中國問題上，美國應該和歐洲盟友採取合作的方式。

就美國的全球參與度問題，戴蒙認為，從世界舞台撤回，或者燒毀現有體系重新開始都不是解決問題的辦法,"放棄美國在世界舞台上的領導地位對無論是否在這片偉大土地上的每個人來說都是一個壞主意。"

戴蒙是銀行業任職時間最長的首席執行官之一。他於 2005 年底擔任摩根大通首席執行官至今，而標普 500 上市公司的首席執行官平均任期是四年。2006 年後擔任董事會主席。在他擔任首席執行官的 13 年間，摩根大通的股價從 48.07 美元升至約 111 美元。

今年 1 月，摩根大通宣布，未來五年戴蒙將繼續擔任 CEO 一職。

『新聞來源／華爾街見聞』