美股走弱引來投資人憂心：市場好壞全看科技股表現？

美股在過去一段時間，幾乎都由大型科技股主導，這在股價上漲時感覺問題不大，但一旦股市下挫，帶給大盤的壓力就變得更加巨大。

據《CNN Money》報導，截至 2 月底，蘋果 (Apple)(AAPL-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 及 Facebook (FB-US) 這 5 大科技龍頭，就占了標普 500 指數近 4 分之一的市值。

Facebook、Google 及亞馬遜，近日都大幅下挫，原因是政府可能加強更多科技業的監管，這快速拖累了整個市場。

標普過去 2 周下挫 5%，納斯達克跌 6%，道瓊指數也下滑超過 3%。雖然周四有所回神，投資人不免擔心，主要股市的科技股占比是否過高？

行情好的時候，這個問題自動被投資人忽略了。科技股去年飆漲，到 2018 年初，由於收益強勁，股價仍繼續揚升。

但現在科技股面臨壓力，有人擔心，這可能帶來另一次市場崩盤，就像 2000 年的網路泡沫，當時科技股的占比來到歷來新高。

一些分析師認為，類似 Facebook 的隱私權問題，或是川普想對亞馬遜課稅的嘴砲，只是短暫的干擾因素，最終投資人要看的還是財報。大型科技股將在 4 月及 5 月初公布首季財報，目前看來，這些公司營收可望表現優異。

例如，華爾街預測，Facebook 的獲利可能增長 30%，Google 有望獲利成長 20%。

但另一方面，隨著科技股下挫，以市值來看，它在整體市場所占的比例就下降。同時，無論標普 500 指數或道瓊指數，除了科技股之外的公司，看來較為多元，不會只跟隨科技股漲跌。

由全球角度來看，科技股的低迷，也不至於打擊整體股市。摩根士丹利的 Roman Kouzmenko 周四在部落格發文，表示截至今年 2 月底，5 大科技股占 MSCI 全球指數的 8%，是 50 年來集中程度最低的時候。

Kouzmenko 說，在 1970 年代中期，IBM 和 AT&T 合計的權重，就超出目前的 5 大科技股總和。換句話說，2018 年頂級科技股在市場的影響力，距過去顛峰時刻還有不小的差距。