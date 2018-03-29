川普斥「你們少繳、甚至沒繳稅！」亞馬遜盤前股價嚇跌0.9%

美國總統川普週四 (29 日) 在推特發文，稱亞馬遜 (Amazon)「只繳一點點，或甚至沒繳稅」，還使許多零售商的生計受影響；該文一出，美股盤前交易中，亞馬遜股價「嚇跌」約 0.9%。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，川普認為，亞馬遜對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

週四，川普在推特發文稱，亞馬遜特立獨行，「只繳一點點，或甚至沒繳稅」，把國家郵政系統，當作自家送貨小弟來用，使許多零售商的生計受到影響。

川普發文前，亞馬遜股價在盤前交易中，上漲 1.6%；推文發布後，便應聲下跌 0.4%，之後跌幅又擴大至 0.9%。

目前確實有數個州反應，即使在該州未設立據點，亞馬遜和其他網路零售業者，也該納稅。

其實，川普早就多次槓上亞馬遜，2017 年 8 月，川普在推特發文稱，亞馬遜對零售業造成巨大傷害，受害地區遍布全美各地，許多工作機會正在流失。

競選總統期間，川普也曾嚴厲抨擊亞馬遜，指其以不公平的逃稅手段壟斷市場，並表示，亞馬遜執行長貝佐斯買下《華盛頓郵報》，是為了「影響政治」。