信用卡拖欠比率飆升 法興大空頭：美國經濟正走向衰退

隨著小型銀行的信用卡拖欠比率大幅上升，有「大空頭」封號的法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Albert Edwards 警告，這說明美國經濟正走向衰退。同時，美國聯準會可能引爆下一場債務危機。

據《CNBC》報導，Edwards 在周四的報告中表示，「市場現在聞到一股惡臭上升」。

Edwards 表示，雖然與消費者和企業樂觀情緒相關的數據，都表現強勁，但美國公債殖利率曲線趨平，依舊反映出投資人對美國經濟的擔憂。

在最新的報告中，Edwards 也警告，聯準會的權威現在處於危險之中。

Edwards 表示，魚的腐壞會從頭部開始，與 2008 年的金融危機不同，聯準會恐怕要為另一場債務危機負責，而且別指望他們可以獨立在危機之外。

小型銀行信用卡壞帳率大升 (圖表取自 Zero Hedge)

Edwards 指出，小型銀行信用卡的壞帳率，即銀行認為不可能收回的債務，已經達到 7.9%，這是自全球金融危機後最高的水準。

同樣出於消費透支觀點，盛寶銀行 (Saxo Bank) 經濟學家 Steen Jakobsen 周二表示，過去幾周看到的所有數據，都是消費被透支了，信用卡貸款也出現了這種情況，消費者不會再花更多錢了。

Jakobsen 說，之前市場都是基於「金髮女孩」經濟的預期，為股市定價，但現在可能更接近「科學怪人 (Frankenstein) 」了。全球央行不斷注資，來促進經濟成長，但卻扭曲經濟成為「科學怪人」。

Jakobsen 預測，在經濟突然衰退的情況下，市場可能出現 25%-30% 的大幅回調。