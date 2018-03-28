佐克柏避風頭：FB推遲發布智慧音響

知情人士透露，臉書 (Facebook) (FB-US) 已經決定不會在五月開發商大會上推出新居家產品「智慧音響」，部分原因是劍橋分析公司未經允許取得用戶個資的事情，讓大眾目前仍對臉書相當憤怒。

不願具名的知情人士表示，臉書的新硬體產品，其代號為「Fiona」和「Aloha」的智慧音響，均配備 15 吋觸控螢幕，結合數位助手和視訊聊天功能。

目前這些設備正接受深度審查，確保他們對使用者數據的權衡正確。雖然這些新產品預計秋季才會上市，但原本臉書希望在五月的年度開發商大會上就讓他們亮相。

這些設備臉書計畫的一部分，臉書希望透過 AI 與使用者日常社交生活更緊密，如同 Amazon.com 使用其居家智慧音響 Echo 的成功之路。

但因為外界越來越擔憂臉書蒐集並使用個資的問題，現在要讓消費者相信臉書，讓他們在家裡放一個會蒐集資訊的連網設備，恐怕不是好時機。

臉書發言人拒絕發表評論。

臉書執行長佐克柏 (Mark Zuckerberg) 接下來將因劍橋分析公司事件到國會上發表證詞。

臉書公司在測試團體中發現，用戶對於客廳放置臉書品牌的設備有所疑慮，擔心臉書會蒐集多少隱私數據，但臉書仍計劃今年稍晚發表此設備。

臉書開發商大會預計 5 月 1 日召開，對於 app 製造商可以透過臉書服務蒐集哪些用戶資訊，臉書必須更嚴格說明與規範。臉書本週發表部落格文章，向開發商表示，「要改變並不容易，但更重要的是，降低更廣泛的開發者生態系統之信任遭破壞。」