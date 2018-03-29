〈港股盤前〉城門再度失火 香港魚缸又被殃及

今天推介股份：

越秀房產信託基金（405）

1）受美國科技股拖累，加上美債出現警惕訊號，恆指昨天低開低走並以全日低位收市，大跌 769 點，險守 30000 關囗。成交金額按日上升近 5% 至 1426 億。公用股和個別內銷股表現稍好，手機設備、內航、汽車和科技股則是重災區。

簡評：昨天跌市雖是意料之內，但深度和氣氛之差則萬料不及。筆者昨天提及對美債息走勢的不安，避險情緒快速轉移到港股。值得一提的是，一向被視為支持港股的北水也有異態。其一是滬深港通錄得淨流入之個股已多天高度集中在騰訊（700），動機不明。其二是滬港通在三月錄得自開通已來的首次淨流出。



2）據港交所披露權益資料顯示，騰訊總裁劉熾平於 3 月 27 日減持騰訊 100 萬股，每股平均作價 434.3624 元，套現約 4.3 億元。

簡評：騰訊股價昨天收盤只比其配股價高 7.2 元，一旦不幸跌破，恆指下行速度將更快。總裁的減持更會令投資者憂心。高息股會是可靠的避風港，筆者建議可考慮越秀房產信託基金（405），公司主要收入是國內商業租賃，穩定性極高，人民幣升值更是有利。現價息率為 6.2%。



3）有傳媒引述消息報道，川普不滿亞馬遜的稅務處理情況，有意針對亞馬遜，拖累亞馬遜股價周三急跌約 5%，市值蒸發約 400 億美元。川普過往曾經批評亞馬遜打擊零售業，減少美國就業職位，並同時炮轟由亞馬遜行政總裁貝佐斯擁有的華盛頓郵報。另外，蘋果公司也被高盛調低目標價，理由是 iPhone 銷售未如理想。

簡評：白宮已發聲明澄清沒有任何針對亞馬遜的措施，川普的言行向來無法捉摸，分析師只可自求多福。



4）昨晚美股三大指數繼續全面向下。道指早段曾上升超過 200 點，但收市微跌 9 點。標指亦下挫 0.3%，而納指則下行 0.9%。十年期國債殖利率輕微上升至 2.783%。港股 ADR 反彈約 116 㸃，拆合等於 30138 點。

結論：筆者擁䕶價值投資，恆指在 3 萬點市盈率約 11 倍，並不昂貴。但港股走勢一向被動，美股不穩下來，港股難言見底。縱使昨晚港股 ADR 有小反彈，但也不易令投資者收復信心，扭轉昨天的極端弱勢。恆指今天又可能再出現高開低走的情況。