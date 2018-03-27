沃爾瑪加入騰訊派：中國西部分店停用支付寶 改採微信支付

在中國快速成長的支付市場中，兩大巨頭分別為騰訊 (Tencent Holdings Ltd) 旗下的微信支付，以及阿里巴巴 ( Alibaba Group Holding ) 旗下的支付寶，如今美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmart Inc) (WMT-US) 已宣布加入騰訊派系。

沃爾瑪週二表示，中國西部地區所有分店已經全數停用支付寶，改用微信支付系統 (WeChat)。

騰訊與阿里巴巴合併市值達 1 兆美元，幾乎囊括了中國全部網路和實體零售市場。自去年起，這兩大巨頭已斥資數十億美元在零售事業上，主宰中國第三方行動支付市場，阿里巴巴旗下的支付寶為龍頭，而騰訊也以微信支付緊追在後。

中國消費者和零售商幾乎都同時擁有支付寶和微信支付，這兩種無論是網路付款或實體店面付款均可用手機掃描 QR 碼進行。

沃爾瑪發言人表示，公司與騰訊合作，在中國西部地區綁定微信支付，這是改善消費者體驗的「商業策略」。

中國西部地區是包括四川、雲南、甘肅等省份的大片地區，但相較比較富裕的東部地區人口稀少。

「未來，沃爾瑪將與更多夥伴合作，以提供更便利與更具福利的支付解決方案。」她補充，沃爾瑪接受現金、信用卡和行動支付等付費方式，不會因為停用支付寶而損及消費者權益。事實上，消費者也沒有絕對忠誠哪一種行動支付方式，大多數人擁有兩種帳號。

騰訊表示，樂見沃爾瑪的決議，日後也將推動更多協力廠商使用微信支付。

阿里巴巴和支付寶公司均拒絕回應。