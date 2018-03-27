台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月27日

美中貿易大戰出現轉圜，外電報導，美方要求中國購買更多美國半導體產品，中國已允諾，將削減對台灣與南韓半導體採購訂單，改為擴大向美國採購，藉此舒緩美方情緒。市場憂心，此舉恐重創聯發科等台灣重量級半導體廠。

「潤泰雙雄」2017 年財報、股利昨（26）日雙雙出爐，果然沒有再讓股東失望。拜潤泰集團總裁尹衍樑養了 20 多年的金雞母中國大潤發去年高價處分所賜，潤泰全狂賺 1.5 個股本，EPS 達 15.15 元，除了發放現金股利 4 元外，現金減資 4 成退還股本給股東後，總計每股可回饋給股東達 8 元。

美中貿易戰開打，台灣爭取美國鋼鋁課重稅豁免失利，經濟部長沈榮津昨表示，美方關切我國鋼鐵業採用中國料源，會助業界尋找中鋼（2002）、台塑越鋼等替代鋼料，「窮盡一切爭取 4 月底的第 2 階段豁免，也不會拿美豬當開放條件。」鋼鐵公會、燁輝（2023）等業者也表示，全力配合政府政策，並盼中鋼料源支持。

聯合報

軍人年改有共識

美中表態 談判取代貿易戰

陸梵建交？北京等梵蒂岡妥協

經濟日報

美中談和 我半導體中箭

韓鋼鐵銷美 永久免國安關稅

折疊 iPhone 有影 蘋概喊讚

蘋果日報

爭鋼鋁豁免 經長：不拿美豬交換

UBER 亞洲潰敗 賣掉東南亞事業

中華電喊賣 精測大跌痛失股后

中國時報

陸擬縮減台韓半導體訂單

朱劉會 雙方堅持九二共識

川金會前 金正恩傳密訪北京

工商時報

潤泰雙雄 減資４成

非蘋陣營搶晶片 台積電產能已現排隊潮

全台最貴菜園 又要賣了

自由時報

韓對美車讓利 換鋼鐵配額免稅

都更條例初審通過 釘子戶將減少

百貨景氣回春 母親節檔期開戰